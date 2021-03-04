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Как в больницах Чехии принимают роды у беременных с коронавирусом

Как в больницах Чехии принимают роды у беременных с коронавирусом

420on 106 0
Во всех родильных домах Чехии работает одинаковая система. Беременных женщин с коронавирусом изолируют до и после родов, а затем как можно скорее отправляют домой.
Как в больницах Чехии принимают роды у беременных с коронавирусом

Для зараженных выделили отдельные палаты, в которых женщины располагаются после родов. Об этом сообщил руководитель клиники гинекологии и акушерства при Университетской клинике Брно Лукаш Грубан.

Больницы стараются отпустить женщин домой как можно скорее. Чаще всего через 48 часов после родов, хотя возможно уйти из больницы раньше. Если требуется интенсивная терапия, в отделении ARO доступны койки интенсивной терапии. 

В этой клинике рожают от одной до двух матерей с covid-19 в неделю. «Аналогичный режим введен в неонатологических отделениях, где новорожденные от положительных матерей изолированы от других младенцев», — добавил Хрубан. Та же система работает в роддоме У Аполинарже в Праге.

«Нас очень часто просят позаботиться о беременных, больных коронавирусом», — сказал журналистам главный врач перинатологического центра роддома U Apolináře VFN Антонин Паризек.

«Мы адаптировали работу родильного дома таким образом, чтобы сократить количество физиологических родов, то есть родов с низким уровнем риска, и, наоборот, мы увеличили количество мест для женщин с высоким риском осложнений беременности, на которых наша больница специализируется. Многие беременные с коронавирусом рожают преждевременно», — сказал Паризек. Он также добавил, что в больнице заботятся о женщине, у которой из-за вируса были очень тяжелые роды, кроме того, она перенесла операцию по трансплантации почки.

По мнению главного врача, нет оснований полагать, что эпидемиологическая ситуация приведет к увеличению числа родов в домашних условиях. 

«Конечно, матери спрашивают, должны ли они сдавать тесты, как и их спутники во время родов, но из-за этого они не планируют рожать дома. Об этом часто говорили весной, во время первой волны коронавируса, когда отцам нельзя было присутствовать на родах», — сказала жураналистам издания Právo Петра Горакова, пресс-секретарь больницы Горжовице, где находится родильный дом U Sluneční brány.

Больше всего пациенток с  коронавирусом в больнице округа Наход, где также есть родильный дом. Но даже там врачам удается справляться с ситуацией.

«Матерей с covid — единицы. Для них отведено отдельное родильное отделение, включая комнату в фойе. Этих матерей выписывают раньше по согласованию с педиатрами», — сказала журналистам Люция Хитилова, пресс-секретарь находской больницы. Она отметила, что отцам разрешено присутствовать при родах. 

Если инфицированной матери с младенцем нужно оставаться в больнице, то за новорожденным присматривают родственники. Такая система работает в Университетской больнице Královské Vinohrady. «Только недавно у нас родила инфицированная коронавирусом мать. После родов в отдельном боксе ее перевели в одноместную комнату. Сюда мы приглашаем кого-нибудь из семьи, отца или бабушку ребенка, и они заботятся о новорожденном», — рассказал директор университетской больницы Královské Vinohrady Петр Аренбергер.

«Мать находится в двух метрах от ребенка и во время кормления надевает респиратор. Персонал уже вакцинирован, все носят респираторы, пока все идет гладко», — добавил он.

 
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Источник: novinky.cz
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Темы
Беременность Чехия Брно Прага коронавирус пандемия
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