Глава Ассоциации гимназий Чехии: учителя, которые отказались от вакцинации, все равно выйдут на работу

Учителя без прививок не будут иметь особых исключений, они должны будут выйти на работу. Работники сферы образования проявляют большой интерес к вакцинации. Уже сейчас зарегистрировались 150 тысяч человек.

Однако не все хотят получить вакцину. Другие — просто не успеют привиться до возвращения в школы, потому что вакцинация в Чешской Республике продвигается медленно.

В субботу началась регистрация учителей на вакцинацию. За первые два часа с момента запуска зарегистрировалось 83 000 учителей и других сотрудников школы. По данным Smart Quarantine, интерес был необычайный. По состоянию на 3 марта в системе было почти 150 тысяч человек.

Не все учителя сейчас хотят сделать прививку от коронавируса. Некоторые отказываются по состоянию здоровья, другие, например, потому, что их пожилые родители еще не получили вакцину. Еще неизвестно, что с ждет учителей, когда школы снова откроются.

«Вакцинация работников образования проводится на добровольной основе. Те, кто решит не использовать эту опцию, не могут быть наказаны никаким образом. Тем не менее, мы твердо уверены, что педагогический и непедагогический персонал воспользуется возможностью льготной вакцинации, которая была согласована для них Министерством образования», — сказала пресс-секретарь ведомства Анета Леднова.

Учителя и другой школьный персонал должны получить вакцину AstraZeneca, которая пока не имеет четких результатов по эффективности для пожилых людей. Министерство образования Чехии разослало школам информацию о приоритетной вакцинации школьного персонала, а также информационную презентацию вакцинолога Романа Члибека. По его словам, эффективность вакцины при профилактике заболевания составляет 81,3%.

Рената Шейбалова, председатель Ассоциации гимназий, не может представить себе, что для невакцинированных учителей должны вводиться какие-либо исключения.

«Мы пока не знаем, когда будем преподавать лично, мы не знаем, будут ли к тому времени вакцинированы учителя. Но особого режима для непривитых учителей я себе представить не могу. Подавляющее большинство из них в нашей гимназии хотят пройти вакцинацию, может быть, даже все. Пока зарегистрировались все в категории 55+, а также несколько учителей помладше. У меня нет данных по всем гимназиям», — пояснила она.

Глава Ассоциации директоров начальных школ Михал Черны предположил, что режим после возвращения в школу будет одинаковым для всех — как вакцинированных, так и невакцинированных.

«Школы сейчас закрыты, так что, возможно, мы все сможем пройти вакцинацию до того, как наши ученики вернутся. Кроме тех, кто принципиально отказывается от вакцинации. Но они не получат никакого послабления, это их выбор », — сказал журналистам iDNES.cz директор начальной школы в Клановицах.

По его словам, интерес в вакцинации заинтересованы около 70% учителей. «Не исключено, что в итоге цифра будет еще больше, по поручению министерства мы пока зарегистрировали только первую волну наиболее нужных сотрудников — тех, кто начнет работать раньше, остальные будут зарегистрированы примерно через три недели. Возможно, к тому времени и другие передумают », — добавил Черный.

Большой интерес к вакцинации в колледжах и университетах. «По предварительной информации, люди хотят сделать прививки. Преподаватели в университетах проявляют интерес, и их более 80%, среди остального персонала — около 90%. Большой интерес, вероятно, спровоцировало отсутствие вакцины, а также тот факт, что учителя до недавнего времени не входили в приоритетную группу для вакцинации. Против этого выступила и Чешская конференция ректоров (CRC)», —заявил ее глава Петр Скленичка.

По словам Скленички, регулярное тестирование — это способ предотвратить распространение инфекции среди учителей, которые не хотят проходить вакцинацию или еще не дождались своей очереди.

С юридической точки зрения не должно быть никакой опасности для учителей, которые теперь отказываются от вакцинации, потому что в Чешской Республике нет закона, который делал бы вакцинацию против коронавируса обязательной.

Директор школы ни в коем случае не имеет права принуждать учителей к вакцинации. «Директор также не может ограничивать или ставить в невыгодное положение невакцинированных учителей в будущем или приказать невакцинированным учителям продолжать обучение онлайн после того, как ученики вернутся в школу», — прокомментировал ситуацию юрист.

Что может случиться с учителями, у которых нет возможности пройти вакцинацию до открытия школ? Согласно Трудовому кодексу работник имеет право отказаться от выполнения работы, которую он или она разумно считает непосредственной угрозой для своей жизни или здоровья либо для жизни или здоровья других физических лиц.

Такой отказ не может рассматриваться как нарушение обязанностей сотрудника. По мнению юристов, нынешняя ситуация, то есть опасения заразиться covid-19, в большинстве случаев не будет соответствовать характеристикам этого положения закона. Если взаимоприемлемое решение не найдено и работник все же отказывается выполнять работу, то такое действие может считаться отсутствием на рабочем месте без уважительной причины, за которое работодатель может наказать его в соответствии с Трудовым кодексом.

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Исчточник: idnes