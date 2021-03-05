Студентов-медиков привлекут для борьбы с covid-19 в Чехии

На пятничном заседании правительство Чехии приняло решение привлечь студентов для борьбы с эпидемией covid-19. Решение касается учащихся третьего и четвертого курсов средних медицинских школ, студентов медицинских и других специализаций в сфере здравоохранения.

Обязанность начинает действовать с понедельника. Министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что студенты получат приоритетное право на вакцинацию.

Помимо студентов третьего и четвертого курсов средних медицинских школ, трудовая обязанность также распространяется на молодых людей, которые учатся на четвертом и пятом курсе медицинских университетов. Помогать в больницах будут и студенты университетов и колледжей, которые готовятся к работе в сфере здравоохранения, но их будущая деятельность попадает в группу Nelékařská zdravotnická povolání. Это разнородная группа из 42 профессий. Среди них, например, фельдшер, медсестра, акушер, зубной техник и т.д.

«Трудовые обязанности не будут наложены на тех, кто подтвердит, что уже добровольно помогает медсестрам и врачам», — сказал министр здравоохранения Ян Блатны на пресс-конференции после заседания правительства.

Блатны ранее заявил, что трудовые обязанности не будут распространяться на студентов первого и шестого курсов. Деканы медицинских факультетов неоднократно выступали против участия студентов в работе с инфицированными коронавирусом. Блатны сегодня отметил, что работа будет организована таким образом, чтобы она не мешала учебному процессу.