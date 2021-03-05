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Чрезвычайные меры: жители Чехии должны носить маски в городских парках

Чрезвычайные меры: жители Чехии должны носить маски в городских парках

420on 68 0
Обязанность носить медицинские маски на улице вызывает вопросы у жителей Чешской Республики. Чрезвычайная мера Министерства здравоохранения, которая требует, чтобы с 1 марта люди закрывали дыхательные пути в населенных пунктах, также распространяется и на городские парки. Неважно, как далеко вы находитесь от других людей и насколько велик парк.
Чрезвычайные меры: жители Чехии должны носить маски в городских парках

Правило гласит, что маску можно снять только дома или на природе. «Если вы пойдете в лес, будете там в одиночестве или с членами семьи, в маске нет необходимости», — пояснил ранее министр здравоохранения Ян Блатны.

Городские парки рассматриваются как часть застроенной территории, поэтому необходимость носить хотя бы медицинскую маску распространяется и на эту зону. Постановление касается всех зеленых территорий, например, таких как парк Стромовка в Праге. Полицейские не обязательно сразу выпишут штраф человеку, который гулял без маски в пустом парке. Подобные дела рассматриваются индивидуально, зачастую достаточно устного согласия нарушителя надеть маску.

«В среду у нас был случай во Врхлицких садах (парк перед главным железнодорожным вокзалом в Праге), где у одного человека не было маски, он отказывался ее надевать, поэтому полицейским пришлось разбираться », —  сообщила пресс-секретарь пражской полиции Йиржина Эрнестова.

«Полицейские контролируют обязанность ношения масок в городских парках», — подтвердил журналистам Právo пресс-секретарь президиума полиции Ондржей Моравчик. Он добавил, что за прогулку по парку без маски можно получить штраф. Сотрудники полиции могут на месте выписать штраф в размере до десяти тысяч крон за нарушение чрезвычайных мер. Если нарушитель откажется признавать свою вину и будет не согласен с выбранной мерой, дело передадут в административные органы.

 
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Источник: novinky.cz
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коронавирус пандемия Чехия ограничение
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