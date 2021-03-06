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Андрей Бабиш: частичное снятие ограничений в Чехии возможно после Пасхи

Андрей Бабиш: частичное снятие ограничений в Чехии возможно после Пасхи

420on.cz 675 0
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш полагает, что трех недель локдауна не будет достаточно, чтобы остановить распространение коронавируса в стране. Постепенное снятие ограничений можно ожидать после окончания пасхальных праздников, 5 апреля, сказал он.
Фото: Twitter Andrej Babiš
Андрей Бабиш: частичное снятие ограничений в Чехии возможно после Пасхи

«Я надеюсь, что частичное снятие ограничений произойдет после Пасхи, однако я не хотел бы ничего обещать. Нужно снизить количество инфицированных и госпитализированных пациентов в больницах. Я думаю, что большинство людей уже поняли, что это действительно вопрос жизни и смерти, и мы наконец-то видим, что наши сограждане стараются соблюдать принятые меры», — сказал премьер-министр в интервью изданию Právo. Он отметил, что приоритетным является возвращение детей в школы.

В пятницу, 5 марта, в Чехии зарегистрировано 13 074 новых случая заражения коронавирусом (почти на 1700 случаев меньше, чем в прошлую пятницу). При этом это самый низкий показатель за последние четыре дня. В больницах сейчас находятся 8219 человек, от болезни скончались 21 588 пациентов. От коронавируса в Чехии были привиты 804 859 человек.

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Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Андрей Бабиш правительство коронавирус Чехия
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