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Блошиный рынок в Праге работал нелегально. Владельцу грозит штраф

Блошиный рынок в Праге работал нелегально. Владельцу грозит штраф

420on.cz 981 0
В субботу, 6 марта, полицейские приостановили работу известного блошиного рынка в Праге, расположенного в районе Высочаны, однако в воскресенье рынок вновь открылся. Пресс-секретарь полиции Ян Рыбански заявил, что дело будет передано в административный орган, а владелец рынка будет оштрафован.
Фото: Profimedia
Блошиный рынок в Праге работал нелегально. Владельцу грозит штраф

В ночь на 6 марта пражская полиция на перекрестке улиц U Elektry и Poděbradská заблокировала вход на рынок для продавцов и покупателей, запретив въезд около 170 автомобилям (некоторые торговцы занимают лучшие места на территории рынка уже ночью).

«Полицейские контролировали соблюдение правил передвижения людей, запрета выходить на улицу в ночное время, запрета на розничную продажу, в том числе товаров на рынках», — сказал Рыбански.

Владелец рынка Лукаш Свобода сказал ČTK, что, несмотря на действующие правительственные меры, блошиные рынки попадают под исключения. Согласно постановлению правительства, могут оставаться открытыми мобильные торговые точки, продающие продукты и бытовые товары, которые нельзя купить в других магазинах на территории данного района.

В субботу рынок действительно оставался закрытым, однако в воскресенье владелец рынка решил возобновить работу. 

«Мы уведомили владельца рынка о подозрении в нарушении постановления правительства и направили информацию в соответствующий административный орган», — сказал Рыбански. Полиция прибыла на место инцидента на основании ряда заявлений от граждан. Он добавил, что на данный момент полиция не планирует предпринимать действий и препятствовать работе рынка. 

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Источник: novinky.cz

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Темы
правительство коронавирус Чехия полиция
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