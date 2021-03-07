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Роман Примула: Каким будет лето? Теплая погода в Чехии не сможет замедлить британскую мутацию коронавируса

Роман Примула: Каким будет лето? Теплая погода в Чехии не сможет замедлить британскую мутацию коронавируса

420on.cz 608 0
В прошлом году в самые жаркие месяцы лета распространение коронавируса в Чехии значительно замедлилось. Однако в этом году из-за британской мутации ситуация, очевидно, будет иной. Высокая температура не повлияет на распространение инфекции, считает эпидемиолог и бывший министр здравоохранения Чехии Роман Примула.
Роман Примула: Каким будет лето? Теплая погода в Чехии не сможет замедлить британскую мутацию коронавируса

«Климатические условия показали, что в летние месяцы интенсивность распространения коронавируса снизилась примерно на 40%. Однако с учетом британских, южноафриканских и других мутаций вируса, этот эффект летом 2021 года будет де-факто нивелирован», — сказал Примула. По его мнению, вирус будет распространяться также, как и в период первой волны эпидемии.

Примула подчеркнул, что британская мутация распространяется быстрее, чем это было при первой волне. «То есть значительно быстрее, чем в летние месяцы прошлого года, и это необходимо учитывать. Это сигнал о том, что меры, которые ранее были эффективными, могут не помочь», — заявил Примула.

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Ян Гамачек полагает, что ситуация очень серьезная и в этом году Пасха пройдет под знаком противоэпидемических ограничений.

«Цифры в конце марта будут ключевыми. Когда мы увидим, что меры эффективны и количество новых случаев заболевания снижается, надеюсь, никто не захочет испортить ситуацию ускоренным снятием ограничений», — сказал Гамачек.

Индекс риска противоэпидемической системы PES с 3 марта остается на уровне 76 пунктов, то есть на нижней границе пятого уровня риска. В субботу, 6 марта, в Чехии было выявлено 9 066 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах находятся 7899 человек.

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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