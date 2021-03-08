Рыбакам в Чехии запретили ловить рыбу ночью

Минсельхоз запретил рыбакам ловить рыбу после наступления комендантского часа. Рыбалка разрешена только на территории постоянного проживания в период с 5:00 до 20:59, говорится в сообщении ведомства. Аналогичные ограничения распространяются и на совместную охоту.

В четверг, 4 марта, министерство сообщило, что охотники и рыбаки смогут осуществлять свою деятельность даже после комендантского часа в 21.00, поскольку попадают под исключение из ограничений. Утверждалось, что рыбаки могут ловить рыбу без масок и респираторов, но они должны соблюдать дистанцию.

Однако позже министерство пояснило, что эти правила распространяются только на экономическую деятельность. «Ловля рыбы в рыболовных угодьях для пополнения запасов, экономическая деятельность на промысловых участках и другие виды деятельности, которые нельзя отложить, не ограничиваются», — пояснили чиновники.

Во время локдауна запрещено проведение экзаменов по охоте и рыбалке (исключение составляет только экзамен для проверки квалификации для получения лицензии на рыбную ловлю, но он должен проводиться дистанционно).

«Мы осознаем исключительный характер ситуации и обстоятельства, которые сопровождают введение этой меры, и, конечно же, уважаем мнение госорганов. Однако мы считаем, что информация, касающаяся более 250 тысяч наших членов, должна быть предоставлена со вступлением этих мер в силу, а не спустя почти неделю, когда применяются ограничения», —сказал Томаш Кочица, пресс-секретарь Чешской ассоциации рыбаков. Контакт с другими людьми во время рыбалки минимален, поэтому риск передачи болезни отсутствует, полагает он.

Гораздо более существенным ограничением является невозможность охоты за пределами кадастра муниципального образования. Ассоциация обязательно продолжит обсуждение этой меры с органами госуправления, добавил он.

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Источник: irozhlas.cz