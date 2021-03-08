Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.4
USD
22.24
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 4 °C
Рыбакам в Чехии запретили ловить рыбу ночью

Рыбакам в Чехии запретили ловить рыбу ночью

420on.cz 265 0
Минсельхоз запретил рыбакам ловить рыбу после наступления комендантского часа. Рыбалка разрешена только на территории постоянного проживания в период с 5:00 до 20:59, говорится в сообщении ведомства. Аналогичные ограничения распространяются и на совместную охоту.
Рыбакам в Чехии запретили ловить рыбу ночью

В четверг, 4 марта, министерство сообщило, что охотники и рыбаки смогут осуществлять свою деятельность даже после комендантского часа в 21.00, поскольку попадают под исключение из ограничений. Утверждалось, что рыбаки могут ловить рыбу без масок и респираторов, но они должны соблюдать дистанцию. 

Однако позже министерство пояснило, что эти правила распространяются только на экономическую деятельность. «Ловля рыбы в рыболовных угодьях для пополнения запасов, экономическая деятельность на промысловых участках и другие виды деятельности, которые нельзя отложить, не ограничиваются», — пояснили чиновники.

Во время локдауна запрещено проведение экзаменов по охоте и рыбалке (исключение составляет только экзамен для проверки квалификации для получения лицензии на рыбную ловлю, но он должен проводиться дистанционно).

«Мы осознаем исключительный характер ситуации и обстоятельства, которые сопровождают введение этой меры, и, конечно же, уважаем мнение госорганов. Однако мы считаем, что информация, касающаяся более 250 тысяч наших членов, должна быть предоставлена со вступлением этих мер в силу, а не спустя почти неделю, когда применяются ограничения», —сказал Томаш Кочица, пресс-секретарь Чешской ассоциации рыбаков. Контакт с другими людьми во время рыбалки минимален, поэтому риск передачи болезни отсутствует, полагает он.

Гораздо более существенным ограничением является невозможность охоты за пределами кадастра муниципального образования. Ассоциация обязательно продолжит обсуждение этой меры с органами госуправления, добавил он.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.



Источник: irozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
рыбалка Чехия коронавирус Министерство сельского хозяйства
Читайте
по теме 
Минсельхоз: рыбалка после комендантского часа в Чехии разрешена
05.03.2021 09:59 Общество
Минсельхоз: рыбалка после комендантского часа в Чехии разрешена
4398 0
Управляющий очистными сооружениями на реке Бечва совершил самоубийство
03.12.2020 11:07 Общество
Управляющий очистными сооружениями на реке Бечва совершил самоубийство
3665 0
Река Бечва вновь отравлена, гибнут рыбы
02.12.2020 12:38 Общество
Река Бечва вновь отравлена, гибнут рыбы
2993 0
Из реки Бечва выловили десятки тонн отравленной рыбы
24.09.2020 11:05 Общество
Из реки Бечва выловили десятки тонн отравленной рыбы
4228 0
Последние новости:
08
марта
Срок подачи налоговых деклараций в Чехии планируют продлить на месяц
08.03.2021 09:28 Экономика
Срок подачи налоговых деклараций в Чехии планируют продлить на месяц
438 0
«Прага — это мудрая бабушка в вязаной шали». Женя Vetrana о любви к городу
08.03.2021 11:43 Интервью
«Прага — это мудрая бабушка в вязаной шали». Женя Vetrana о любви к городу
1399 0
В Чехии мошенники украли 1,4 миллиарда крон у двух банков и страховой компании
08.03.2021 08:52 Экономика
В Чехии мошенники украли 1,4 миллиарда крон у двух банков и страховой компании
2281 0
07
марта
Во время протестов в Праге полиция задержала нескольких демонстрантов
07.03.2021 20:47 Политика
Во время протестов в Праге полиция задержала нескольких демонстрантов
1968 0
Роман Примула: Каким будет лето? Теплая погода в Чехии не сможет замедлить британскую мутацию коронавируса
07.03.2021 13:40 Общество
Роман Примула: Каким будет лето? Теплая погода в Чехии не сможет замедлить британскую мутацию коронавируса
3716 0
Блошиный рынок в Праге работал нелегально. Владельцу грозит штраф
07.03.2021 11:51 Общество
Блошиный рынок в Праге работал нелегально. Владельцу грозит штраф
3332 0
06
марта
В университетах Чехии стало больше студентов-иностранцев
06.03.2021 15:40 Общество
В университетах Чехии стало больше студентов-иностранцев
3497 0
Андрей Бабиш: частичное снятие ограничений в Чехии возможно после Пасхи
06.03.2021 14:40 Общество
Андрей Бабиш: частичное снятие ограничений в Чехии возможно после Пасхи
4958 0
Число детей, заразившихся covid-19 в Чехии, приблизилось к тысяче за неделю
06.03.2021 11:07 Общество
Число детей, заразившихся covid-19 в Чехии, приблизилось к тысяче за неделю
2164 0
В аптеках Чехии растет спрос на тесты для самостоятельной проверки на коронавирус
06.03.2021 10:44 Общество
В аптеках Чехии растет спрос на тесты для самостоятельной проверки на коронавирус
2885 0


Мобильная версия