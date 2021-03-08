Исследование: интерес к вакцинации в Чехии вырос

Интерес чехов к вакцинации от COVID-19 возрос. Если в феврале сделать прививку изъявляли желание 45% людей, то в марте этот показатель увеличился до 64%.

Фото: Reuters

Чаще всего интерес к вакцине проявляют пожилые люди и молодежь, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 2 и 3 марта агентством Median. В опросе участвовали более 1000 человек.

Большинство респондентов хотели бы иметь возможность выбрать вакцину. Около 40% предпочитают вакцину от компаний Pfizer/BioNTech, 27% — ActraZeneca, а 26% — Moderna.

В Чешской Республике в настоящее время вакцинируются только приоритетные категории населения. С февраля на вакцинацию могут записаться люди старше 80 лет, работники здравоохранения или учителя. С начала марта прививки доступны пожилым людям старше 70 лет. По данным Median, больше всего в вакцинации заинтересованы пожилые люди (77%). На втором месте — люди в возрасте от 18 до 29 лет. Около 20% людей точно не хотят делать прививки, 14% — скорее против вакцинации, чем за. Еще 3% респондентов не смогли ответить.

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Источник: novinky.cz