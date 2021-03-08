Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.4
USD
22.28
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n -3 °C
Медицинские работники Чехии получат премии до 75 000 крон

Медицинские работники Чехии получат премии до 75 000 крон

420on 409 0
Кабинет министров утвердил вознаграждения медицинским и социальным работникам. По словам министра здравоохранения Яна Блатны, для работников сферы здравоохранения государство выделит 12 миллиардов крон.
Медицинские работники Чехии получат премии до 75 000 крон

Премьер-министр Андрей Бабиш пообещал медработникам вознаграждения за период с октября по декабрь. Сегодня Блатны сообщил, что медработникам за этот год выплатят такие же высокие премии, как и в прошлом году, то есть 75 000 крон. 

В декабре министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что деньги за осень будут выплачены в этом году в первом квартале. В понедельник правительство одобрило программу дотаций, по которой они будут выплачиваться. Блатны сказал, что деньги поступят в виде апрельских выплат.

«Спасибо вам за то, с какой отдачей вы работаете. Дополнительные выплаты — это меньшее, что мы можем для вас сделать », — сказала Министр финансов Чешской Республики Алена Шиллерова.

Медицинские работники могут получить 75 000 крон, сотрудники социальных служб — от 15 до 50 тысяч, остальные работники сферы здравоохранения — 30 тысяч крон. 

Сотрудники домов престарелых, служб ухода и помощи, приютов и домов для инвалидов, которые непосредственно заботятся о клиентах, могут получить 50 тысяч крон. Это примерно 59 300 сотрудников.

Остальной персонал в таких учреждениях может рассчитывать на выплату в размере 30 000 крон. По данным ведомства, это около 24,8 тысячи человек. В других социальных службах эту сумму получат 17 400 человек, которые напрямую работают с нуждающимися.

В настоящее время ситуация в больницах критическая. Почти восемь тысяч человек госпитализированы с коронавирусом, из них более 1700 находятся в тяжелом состоянии. В больницах не хватает мест и персонала.

 

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус пандемия Чехия деньги
Читайте
по теме 
В Чехии будут действовать новые правила карантина для пациентов с «южноафриканской» мутацией коронавируса
08.03.2021 21:24 Общество
В Чехии будут действовать новые правила карантина для пациентов с «южноафриканской» мутацией коронавируса
528 0
Исследование: интерес к вакцинации в Чехии вырос
08.03.2021 16:57 Общество
Исследование: интерес к вакцинации в Чехии вырос
925 0
Вице-премьер Чехии: Эпидемия коронавируса замедляется
08.03.2021 15:42 Общество
Вице-премьер Чехии: Эпидемия коронавируса замедляется
3074 0
Рыбакам в Чехии запретили ловить рыбу ночью
08.03.2021 13:48 Общество
Рыбакам в Чехии запретили ловить рыбу ночью
1210 0
Последние новости:
08
марта
В Чехии будут действовать новые правила карантина для пациентов с «южноафриканской» мутацией коронавируса
08.03.2021 21:24 Общество
В Чехии будут действовать новые правила карантина для пациентов с «южноафриканской» мутацией коронавируса
528 0
Исследование: интерес к вакцинации в Чехии вырос
08.03.2021 16:57 Общество
Исследование: интерес к вакцинации в Чехии вырос
925 0
Вице-премьер Чехии: Эпидемия коронавируса замедляется
08.03.2021 15:42 Общество
Вице-премьер Чехии: Эпидемия коронавируса замедляется
3074 0
Рыбакам в Чехии запретили ловить рыбу ночью
08.03.2021 13:48 Общество
Рыбакам в Чехии запретили ловить рыбу ночью
1210 0
Срок подачи налоговых деклараций в Чехии продлили на месяц
08.03.2021 09:28 Экономика
Срок подачи налоговых деклараций в Чехии продлили на месяц
1120 0
«Прага — это мудрая бабушка в вязаной шали». Женя Vetrana о любви к городу
08.03.2021 11:43 Интервью
«Прага — это мудрая бабушка в вязаной шали». Женя Vetrana о любви к городу
2522 0
В Чехии мошенники украли 1,4 миллиарда крон у двух банков и страховой компании
08.03.2021 08:52 Экономика
В Чехии мошенники украли 1,4 миллиарда крон у двух банков и страховой компании
5204 0
07
марта
Во время протестов в Праге полиция задержала нескольких демонстрантов
07.03.2021 20:47 Политика
Во время протестов в Праге полиция задержала нескольких демонстрантов
2289 0
Роман Примула: Каким будет лето? Теплая погода в Чехии не сможет замедлить британскую мутацию коронавируса
07.03.2021 13:40 Общество
Роман Примула: Каким будет лето? Теплая погода в Чехии не сможет замедлить британскую мутацию коронавируса
4153 0
Блошиный рынок в Праге работал нелегально. Владельцу грозит штраф
07.03.2021 11:51 Общество
Блошиный рынок в Праге работал нелегально. Владельцу грозит штраф
3613 0


Мобильная версия