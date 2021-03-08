Медицинские работники Чехии получат премии до 75 000 крон

Кабинет министров утвердил вознаграждения медицинским и социальным работникам. По словам министра здравоохранения Яна Блатны, для работников сферы здравоохранения государство выделит 12 миллиардов крон.

Премьер-министр Андрей Бабиш пообещал медработникам вознаграждения за период с октября по декабрь. Сегодня Блатны сообщил, что медработникам за этот год выплатят такие же высокие премии, как и в прошлом году, то есть 75 000 крон.

В декабре министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что деньги за осень будут выплачены в этом году в первом квартале. В понедельник правительство одобрило программу дотаций, по которой они будут выплачиваться. Блатны сказал, что деньги поступят в виде апрельских выплат.

«Спасибо вам за то, с какой отдачей вы работаете. Дополнительные выплаты — это меньшее, что мы можем для вас сделать », — сказала Министр финансов Чешской Республики Алена Шиллерова.

Медицинские работники могут получить 75 000 крон, сотрудники социальных служб — от 15 до 50 тысяч, остальные работники сферы здравоохранения — 30 тысяч крон.

Сотрудники домов престарелых, служб ухода и помощи, приютов и домов для инвалидов, которые непосредственно заботятся о клиентах, могут получить 50 тысяч крон. Это примерно 59 300 сотрудников.

Остальной персонал в таких учреждениях может рассчитывать на выплату в размере 30 000 крон. По данным ведомства, это около 24,8 тысячи человек. В других социальных службах эту сумму получат 17 400 человек, которые напрямую работают с нуждающимися.

В настоящее время ситуация в больницах критическая. Почти восемь тысяч человек госпитализированы с коронавирусом, из них более 1700 находятся в тяжелом состоянии. В больницах не хватает мест и персонала.

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Источник: novinky.cz