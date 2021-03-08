Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.4
USD
22.28
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n -3 °C
В Чехии будут действовать новые правила карантина для пациентов с «южноафриканской» мутацией коронавируса

В Чехии будут действовать новые правила карантина для пациентов с «южноафриканской» мутацией коронавируса

420on 528 0
Для пациентов с южноафриканской мутацией коронавируса будут действовать другие правила карантина. Чтобы завершить самоизоляцию, понадобится ПЦР-тест. Сейчас человек без признаков болезни может выйти из карантина не раньше, чем через 14 дней после обнаружения инфекции.
В Чехии будут действовать новые правила карантина для пациентов с «южноафриканской» мутацией коронавируса

О необходимости еще одного ПЦР-теста сказал министр здравоохранения Ян Блатны  после заседания правительства. 

«В Чехии есть южноафриканская мутация, поэтому пришлось внести изменения. Люди с наличием или подозрением на эту мутацию для завершения изоляции должны сдать ПЦР-тест не ранее, чем через 14 дней», — сказал министр Блатны.

Южноафриканская мутация более заразна, возможно, даже больше, чем британская. Специалист в области молекулярной биологии Омар Шери сказал в интервью Právo, что британская мутация под названием Brigita атакует в два раза сильнее, чем исходный вариант вируса, южноафриканская мутация может быть сильнее и в пять раз. Возможно также более тяжелое течение болезни. 

Несколько случаев мутации были обнаружены в Чехии в конце февраля, например, в детском саду Брно. Всего в Брно ее нашли у семи человек.

По словам Блатны, британская мутация продолжает распространяться в Чехии — в некоторых регионах количество случаев достигает 80% от общего числа заболевших.

 

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.
 
Источник: novinky.cz
Рассказать всем:
Темы
коронавирус пандемия Чехия
Читайте
по теме 
Медицинские работники Чехии получат премии до 75 000 крон
08.03.2021 20:55 Общество
Медицинские работники Чехии получат премии до 75 000 крон
409 0
Исследование: интерес к вакцинации в Чехии вырос
08.03.2021 16:57 Общество
Исследование: интерес к вакцинации в Чехии вырос
925 0
Вице-премьер Чехии: Эпидемия коронавируса замедляется
08.03.2021 15:42 Общество
Вице-премьер Чехии: Эпидемия коронавируса замедляется
3074 0
Рыбакам в Чехии запретили ловить рыбу ночью
08.03.2021 13:48 Общество
Рыбакам в Чехии запретили ловить рыбу ночью
1210 0
Последние новости:
08
марта
Медицинские работники Чехии получат премии до 75 000 крон
08.03.2021 20:55 Общество
Медицинские работники Чехии получат премии до 75 000 крон
409 0
Исследование: интерес к вакцинации в Чехии вырос
08.03.2021 16:57 Общество
Исследование: интерес к вакцинации в Чехии вырос
925 0
Вице-премьер Чехии: Эпидемия коронавируса замедляется
08.03.2021 15:42 Общество
Вице-премьер Чехии: Эпидемия коронавируса замедляется
3074 0
Рыбакам в Чехии запретили ловить рыбу ночью
08.03.2021 13:48 Общество
Рыбакам в Чехии запретили ловить рыбу ночью
1210 0
Срок подачи налоговых деклараций в Чехии продлили на месяц
08.03.2021 09:28 Экономика
Срок подачи налоговых деклараций в Чехии продлили на месяц
1120 0
«Прага — это мудрая бабушка в вязаной шали». Женя Vetrana о любви к городу
08.03.2021 11:43 Интервью
«Прага — это мудрая бабушка в вязаной шали». Женя Vetrana о любви к городу
2522 0
В Чехии мошенники украли 1,4 миллиарда крон у двух банков и страховой компании
08.03.2021 08:52 Экономика
В Чехии мошенники украли 1,4 миллиарда крон у двух банков и страховой компании
5204 0
07
марта
Во время протестов в Праге полиция задержала нескольких демонстрантов
07.03.2021 20:47 Политика
Во время протестов в Праге полиция задержала нескольких демонстрантов
2289 0
Роман Примула: Каким будет лето? Теплая погода в Чехии не сможет замедлить британскую мутацию коронавируса
07.03.2021 13:40 Общество
Роман Примула: Каким будет лето? Теплая погода в Чехии не сможет замедлить британскую мутацию коронавируса
4153 0
Блошиный рынок в Праге работал нелегально. Владельцу грозит штраф
07.03.2021 11:51 Общество
Блошиный рынок в Праге работал нелегально. Владельцу грозит штраф
3613 0


Мобильная версия