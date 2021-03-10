Министерство образования Чехии: зачисление учеников в первые классы и детские сады пройдет дистанционно

Зачисление в первые классы начальных школ и в детские сады в этом году, как и в прошлом, скорее всего, будет проходить без присутствия детей. Министерство образования проинформировало школы, чтобы они снова готовились к дистанционной форме записи учеников в связи с эпидемией. Зачисление в первые классы пройдет по плану с 1 по 30 апреля, в детские сады — со 2 по 16 мая.

Фото: HN – Lukáš Bíba

«Хотя в нормальных условиях зачисление в 1-й класс в присутствии детей и родителей является важным событием в жизни семьи, в этом году необходимо подготовиться к тому, что запись в школы пройдет в дистанционной форме», — сообщили в Минобразовании.

Родители смогут передать заявление о зачислении ребенка лично сотрудникам школы, через электронный ящик данных (datová schránka) или отправить по электронной почте с электронной подписью. Если они отправят заявку, например, по электронной почте без электронной подписи или по факсу, они должны подтвердить ее в течение пяти дней в школе, в противном случае учебное заведение ее не примет.

Минобразование не исключает, что у школ будут установлены специальные почтовые ящики, чтобы ограничить контакты между людьми. К заявлению должна быть приложена копия свидетельства о рождении ребенка (для детского сада необходима также справка о прививках).

Если раньше набор в школы длился от одного до двух дней, то в этом году, скорее всего, этот срок будет увеличен, так как некоторые родители находятся в карантине.

В прошлом году, по данным Минобразования, в школу пошли 107,8 тысячи первоклассников. Дошкольное образование является обязательным для детей, достигших пятилетнего возраста к 31 августа. Однако родители могут только записать ребенка в детский сад, а затем обучать его самостоятельно дома. В таком случае уведомление об индивидуальном обучении должно быть подано директору детского сада не позднее, чем за три месяца до начала учебного года, то есть до 31 мая.

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Источник: novinky.cz