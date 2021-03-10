Оппозиционный блок SPOLU опубликовал таблицу и план снятия ограничений в Чехии

Оппозиция представила план возвращения к нормальной жизни в Чехии. Коалиция SPOLU подготовила таблицу, которая делится на три части: «Když to půjde dobře», «Když to půjde hůř» и «Vládní fiasko».

Каждая из частей обьясняет, как будут развиваться события в стране после улучшения/ухудшения текущей ситуации или при полном провале правительственного плана.

Если все пойдёт хорошо:

29 марта: Будут сняты ограничения на поездки между районами. Учащиеся 1 и 2 классов начальной школы, девятых классов и выпускных классов средней школы вернутся к занятиям.

19 апреля: Откроются автосалоны и другие службы с низким уровнем риска, люди смогут ходить на фермерские рынки. Все первоклассники вернутся в школы. Рестораны смогут открыть свои террасы, они будут работать до 22:00.

10 мая: Откроются все магазины и услуги, но будет действовать правило одного покупателя на 15 квадратных метров. Ученики средней школы вернутся в школы и будут учиться по ротационной системе (школа определяет, какие классы ходят в школу, а какие останутся дома для дистанционного обучения. Ротация меняется каждую неделю). Рестораны откроются, но смогут заполнять свои залы только на 50 процентов.

31 мая: Учащиеся начальной и старшей школы вернутся к занятиям. Рестораны будут открыты до 24 часов. Они смогут заполнять заведения на 75%.

21 июня: Рестораны смогут работать на полную мощность с соблюдением мер предосторожности.

Если ситуация станет хуже:

29 марта: Нельзя будет ездить на отдых за пределы региона и округа. Школы будут работать дистанционно.

19 апреля: Перестанет действовать запрет на поездки между округами. Учащиеся 1 и 2 классов начальной школы, девятых классов начальной школы и выпускных классов средней школы вернутся в школы.

10 мая: Откроются рынки подержанных автомобилей, автосалоны и другие службы с низким уровнем риска, люди смогут ходить на фермерские рынки. Все первоклассники вернутся в школы. Рестораны смогут открыть свои террасы, они будут работать до 22:00.

31 мая: Откроются все магазины и услуги, но будет действовать правило одного покупателя на 15 квадратных метров. Ученики средней школы вернутся в школы и будут учиться по ротационной системе (школа определяет, какие классы ходят в школу, а какие останутся дома для дистанционного обучения. Ротация меняется каждую неделю). Рестораны откроются, но они смогут заполнять свои залы только на 50 процентов.

21 июня: Учащиеся начальной и старшей школы вернутся к занятиям. Рестораны будут открыты до 24 часов. Разрешено заполнять заведения на 75 процентов.

12 июля: Рестораны смогут работать на полную мощность с соблюдением мер предосторожности.

Правительственное фиаско:

29 марта: Нельзя будет ездить на отдых за пределы региона и округа. Школы будут работать дистанционно.

19 апреля: Нельзя будет ездить на отдых за пределы региона и округа. Откроются детские группы, детские сады, к занятиям вернутся учащиеся 1 и 2 классов начальной школы.

10 мая: Снимаются ограничения на поездки между регионами и округами. Возможно обучение одного ученика с одним учителем в художественных школах.

31 мая: Откроются рынки подержанных автомобилей, автосалоны и другие службы с низким уровнем риска, люди смогут ходить на фермерские рынки. Все первоклассники вернутся в школы. Рестораны смогут открыть свои террасы, они будут работать до 22:00.

21 июня: Откроются все магазины и услуги, но будет действовать правило одного покупателя на 15 квадратных метров. Ученики средней и начальной школы вернутся к занятиям. Рестораны откроются, но они смогут заполнять свои залы только на 50 процентов.

12 июля: Рестораны будут открыты до 24 часов. Разрешено заполнять заведения на 75 процентов.

2 августа: Рестораны смогут работать на полную мощность с соблюдением мер предосторожности.

Полную таблицу вы найдете здесь.