На выходных погода в Чехии испортится

До конца недели в Чехии будет ветреная погода с дождями. Температура воздуха днем не превысит 10 градусов Цельсия.

Ветер усилится уже в четверг, будет облачно, местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 11 градусов °C, на Мораве — от 3 до 7 °C.

В пятницу будет пасмурно, столбик термометра утром покажет от 1 до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 6-10 °C.

«Ветреная погода продлится до конца недели. Скорость ветра на выходных может достигать 55-70 километров в час», — утверждают метеорологи.

В субботу возможны дожди или ливни, в горах будет снег. Утром температура опустится до 4–0 °C, днем ​​будет 7–11 градусов выше нуля. В воскресенье сохранится похожая погода, только осадки будут выпадать чаще. Температура воздуха днем составит от 6 до 10 градусов °C.

С понедельника по среду будет пасмурно, местами выпадет снег, утром возможны заморозки. Температура воздуха днем 15 марта составит от 4 до 8 °C, во вторник 16 марта — от 2 до 6 °C, а в среду — от 1 до 5 °C.

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Источник: novinky.cz