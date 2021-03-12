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До конца июня 6 миллионов жителей Чехии получат вакцину

До конца июня 6 миллионов жителей Чехии получат вакцину

420on.cz 535 0
Количество поступающих в Чехию вакцин растет. До конца июня прививки смогут сделать 6 миллионов человек, заявил министр здравоохранения Ян Блатны. К концу августа планируется вакцинировать все взрослое население, то есть около 8,5 миллионов человек. Вакцинация от коронавируса является добровольной.
До конца июня 6 миллионов жителей Чехии получат вакцину

По данным на 11 марта, в Чехию были доставлены 1 274 250 доз вакцин от всех трех зарегистрированных производителей. Более 222 000 из них прибыли во вторник, поэтому они еще не поступили в центры вакцинации. Использовано свыше 902 тысячи доз (около 90%).

«Цель в 35 тысяч доз ежедневно в марте достигнута, в апреле этот показатель должен составлять до 100 тысяч прививок в день», — отметил министр.

Блатны подтвердил, что выступает против использования российской вакцины Sputnik V без одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам. «Пока я являюсь министром, я буду настаивать на этом, мой долг — соблюдать клиническую практику и правила, действующие в Чешской Республике и ЕС», — сказал министр. 

Прививки против коронавируса уже сделали 80% людей старше 80 лет. Более половины из них получили обе дозы. В системе зарегистрировано 330 тысяч людей старше 70 лет, которым прививки будут сделаны в ближайшее время. В этой категории вакцинацию прошли пока только 10%. В системе вакцинации прошли регистрацию 170 375 учителей и сотрудников учебных заведений, им будут сделаны прививки в марте и апреле.

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Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация прививки Чехия статистика Министерство здравоохранения
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