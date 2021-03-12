В городе Хомутов в Чехии скончался 11-летний мальчик, зараженный коронавирусом

В статистике, представленной Министерством здравоохранения, зафиксирован второй случай смерти ребенка, инфицированного коронавирусом. 11-летний мальчик скончался 1 марта в Хомутове.

Из данных, опубликованных ведомством, не представляется возможным выяснить, были у мальчика другие проблемы со здоровьем или нет. Первым ребенком в Чехии, чья смерть была связана с коронавирусом, была восьмилетняя девочка, которая умерла в Пльзенском крае в конце февраля.

Ранее статистики заявляли, что инфицированный коронавирусом новорожденный умер в Либерецком районе Чехии, однако позже эти данные были убраны из статистики, поскольку ребенок родился мертвым.

На данный момент Министерство здравоохранения Чехии зарегистрировало 22 865 смертельных случаев среди зараженных covid-19. В статистику попадают данные обо всех инфицированных коронавирусом, даже если по факту причина смерти была другой. Факторами риска являются, прежде всего, пожилой возраст, ожирение и другие проблемы со здоровьем.

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Источник: novinky.cz