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В чешском городе Любин пожарные обнаружили в садовом домике трехметрового крокодила

В чешском городе Любин пожарные обнаружили в садовом домике трехметрового крокодила

420on.cz 1048 0
Чешским пожарным, которые приехали тушить возгорание в садовом домике в городе Любин Оломоуцкого края, пришлось организовать отлов экзотического животного. Живой нильский крокодил находился прямо в горящем здании — об этом пожарных предупредил хозяин животного. Вызванные на место специалисты переместили крокодила в ближайший гараж. Дело расследует полиция.
Фото: HZS Olomouckého kraje
В чешском городе Любин пожарные обнаружили в садовом домике трехметрового крокодила

Четыре пожарные команды тушили пожар в Любине до четырех часов утра. Когда пожарные стали спрашивать хозяина, подключен ли садовый дом к электричеству, он сказал, что на первом этаже находится живой крокодил. Внутри дома был сильный дым, поэтому пожарные использовали тепловизионную камеру, чтобы выяснить, где находится животное. Они также связались с сотрудниками зоопарка, чтобы обсудить дальнейшие действия с экспертами по экзотическим животным. Специалисты поймали трехметрового нильского крокодила, который перемещался по цокольному этажу дома площадью около 20 м2. К счастью, животное не было агрессивным.

Причиной пожара стала халатность. Ущерб оценивается в 90 тысяч крон. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, чтобы зафиксировать обстоятельства происшествия. 

«Поскольку в Чешской Республике не принято разводить трехметровых крокодилов, мы передадим материалы дела в Областную ветеринарную администрацию Оломоуцкого края, чтобы проверить законность действий владельца», — заявила пресс-секретарь полиции Есенице Тереза ​​Неубауэрова.

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
животные пожар Чехия
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