В Праге запретили экскурсии на пивных велосипедах

Городской суд Праги отклонил жалобу компании, которая организовала в центре города развлечение для туристов — пивные велосипеды. Таким образом, постановление мэрии Праги о запрете эксплуатации транспортных средств, на которых туристы распивали спиртные напитки, осталось в силе.

«Хорошо, что у города есть возможность обеспечивать безопасность дорожного движения и порядок на улицах для людей, которым нужно сосредоточиться на работе днем ​​и спать ночью. Пивные велосипеды унизительны для столицы, особенно для людей, которые здесь живут. Я очень рад, что интересы алкогольного бизнеса не победили, а пивные велосипеды в центре остались лишь воспоминанием. Каждый бизнес в публичном пространстве должен работать на четко определенных условиях и с согласия местных властей. Интересы Праги для нас на первом месте. Из вердикта суда следует извлечь важный урок: настойчивость окупается и дает больше сил бороться за качество жизни жителей», — говорит Адам Шейнгерр, заместитель мэра по транспорту.

Осенью прошлого года Высший административный суд признал правильным решение мэрии о запрете пивных велосипедов. В марте городской суд в Праге отклонил иски владельцев компании об отмене муниципальной меры общего характера, которая предусматривала установку дорожных знаков, запрещающих въезд этих транспортных средств. Таким образом, запрет остается в силе.

«Прага не должна быть лунапарком для алкотуристов. И этим транспортным средствам у нас не место, они мешают остальному движению», — отмечал ранее член городского совета Праги 1 Давид Скала.

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Источник: praha.eu