Вакцина AstraZeneca вызывает тяжелую аллергию, сообщает EMA. Некоторые страны прекратили вакцинацию этим препаратом

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило в пятницу, 12 марта, что вакцина AstraZeneca вызывает побочные эффекты — серьезные аллергические реакции. ВОЗ продолжает рекомендовать вакцину, но некоторые страны уже отказались от использования препарата.

Европейский регулятор отреагировал на аллергические реакции, зафиксированные в Великобритании, пишет агентство AFP. EMA заявляет в своем отчете, что «рекомендует обновить информацию о продукте и включить анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в число побочных эффектов».

Предложение основано на 41 случае тяжелых аллергических реакций после введения примерно пяти миллионов доз вакцины в Великобритании. EMA также изучает «все случаи тромбоэмболических осложнений и других случаев сгущения крови после вакцинации AstraZeneca», говорится в заявлении.

Компания AstraZeneca отвергает опасения по поводу своей вакцины против covid-19. Компания заявила, что после оценки безопасности вакцины они не выявили никаких данных, доказывающих, что препарат приводит к развитию тромбоэмболии легочной артерии или тромбозу глубоких вен.

Болгария присоединилась к странам, которые прекратили вакцинацию AstraZeneca из-за случаев возникновения тромбов. Об этом говорится в заявлении болгарского правительства о прекращении вакцинации британо-шведским препаратом. Решение болгарского правительства будет действовать до тех пор, пока EMA не предоставит письменное заверение, исключающее любые сомнения в безопасности вакцины.

Власти Таиланда, а ранее Дании, Норвегии и Исландии уже сделали аналогичный шаг. Однако пока нет доказательств связи между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов.

EMA считает, что преимущества AstraZeneca перевешивают потенциальные риски. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, это «отличная» вакцина, и нет причин не использовать ее.

Польша разделяет это мнение. «Польза от вакцинации несравнимо превосходит потенциальные поствакцинальные симптомы», — сказал по этому поводу заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.

«Наши специалисты не рекомендуют прекращать вакцинацию AstraZeneca в настоящее время», — добавил он.

Канадские и австралийские власти также считают этот препарат безопасным. Обе страны объявили в пятницу вечером, что продолжат вакцинацию.

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Источник: idnes