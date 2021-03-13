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В конце марта в Чехии начнется информационная кампания в поддержку вакцинации

В конце марта в Чехии начнется информационная кампания в поддержку вакцинации

420on.cz 978 1
В конце марта на чешском телевидении будет запущена кампания в поддержку вакцинации против covid-19, сообщил глава правительственного департамента по связям с общественностью Владимир Воржеховский. Разработка концепции проекта обошлась в 4 миллиона крон, еще 50 миллионов крон правительство планирует потратить на рекламу.
В конце марта в Чехии начнется информационная кампания в поддержку вакцинации

«Подготовка кампании идет полным ходом, разрабатывается сайт, завершена система навигации по центрам вакцинации, 22 марта будет снят ключевой телевизионный ролик, который будет представлен публике в конце марта», — сказал Воржеховский. В видеоролике будут присутствовать личности, пострадавшие от коронавирусного кризиса. Дальнейшие подробности в аппарате правительства не сообщили.

Договор с компанией ARA на разработку рекламы уже был опубликован в реестре контрактов, за творческую часть правительство заплатит 4,2 миллиона крон. По словам Воржеховского, дизайн стоил всего лишь символическую крону, деньги в основном идут на производство — режиссуру, операторскую и другие работы. Затем Министерство здравоохранения купит медиа-пространство на телевидении и других коммуникационных платформах за 50 миллионов крон.

По данным на 12 марта в Чехии было использовано свыше 1 миллиона доз вакцин. Более 700 000 человек получили одну дозу и почти 300 000 — две дозы. В приоритетным порядке прививают людей старше 80 лет, медицинских работников и сотрудников системы образования. С апреля, когда в Чешскую Республику должны поступить почти 2,5 миллиона вакцин, регистрация для вакцинации может быть открыта для других возрастных групп и ключевых профессий.

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Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация Чехия прививки реклама коронавирус
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