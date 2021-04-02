Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 2.04.21

Первые случаи коронавируса в Чехии были зафиксированы 1 марта 2020 года. За время эпидемии в стране объявляли чрезвычайное положение 4 раза: с 12 марта по 17 мая 2020 года, с 5 октября 2020 года по 14 февраля 2021 года, с 15 февраля по 27 февраля 2021 года и с 27 февраля по 28 марта 2021 года. 26 марта правительство ЧР продлило чрезвычайное положение еще на 14 дней — до 11 апреля.

Общее число заболевших: 1 545 865

Выздоровели: 1 374 823

Актуальное число зараженных: 144 277

Прибыло за вчера: 6 207

Госпитализировано: 7 052

Общее количество смертей: 26 765

Получили вакцину: 1 762 007

* Репродуктивное число характеризует заразность инфекционного заболевания. Число R показывает, сколько людей может в среднем заразить один инфицированный человек. R = 1 означает, что каждый человек с covid-19 заражает еще одного человека.

Актуальное число зараженных — сколько сейчас больных с положительным тестом

Общее число заболевших — сколько случаев covid-19 появилось за весь период (источник: Минздрав ЧР)

Выздоровели — сколько пациентов с инфекцией успешно выздоровели (источник: Минздрав ЧР)

Общее количество смертей — сколько человек умерло от подтвержденной коронавирусной инфекции (источник: Минздрав ЧР)

Полный обзор всех текущих мер по борьбе с коронавирусом:

1. Передвижение людей и встречи

Ограничения на передвижение между районами

С 1 марта правительство запретило гражданам Чехии перемещаться между округами, за некоторыми исключениями, такими как походы на работу, в офис, к врачу или с целью ухода за близким человеком. При выезде за пределы округа на работу требуется справка от работодателя, в которой должны быть указаны место работы и место жительства работника. В случае поездок за пределы округа предпринимателей OSVČ необходимо иметь при себе, например, договор, подтверждающий, что вы едете выполнять заказ. В случае поездки за пределы округа, например, к врачу, достаточно подтверждения čestné prohlášení с указанием времени, места и пункта назначения.

Прага и Брно

Прага входит в исключение из этого ограничения, весь город считается одним округом. Передвижение по городу не ограничивается. Однако районы Прага-Запад и Прага-Восток относятся к Среднечешскому краю, поэтому при поездке туда из столицы необходимо иметь справку от работодателя или čestné prohlášení. Министерство внутренних дел также определило, что районы Брно-město и Брно-venkov временно считаются одним округом.

Посещение родственников

С 1 марта посещение родственников, в том числе проживающих в том же округе, что и вы, невозможно. Исключение — необходимость заботиться об удовлетворении их потребностей или сопровождать их к врачу.

Покупки

Делать покупки за пределами округа проживания запрещено.

Встречи

Люди, которые не живут в одном доме, вообще не должны вступать в контакт. Людям, не являющимся членами семьи, следует ограничивать контакты. В общественных местах могут встречаться не более двух человек, за исключением членов одной семьи, коллег по работе или детей и учеников во время обучения. По возможности следует соблюдать дистанцию ​​в два метра.

Комендантский час

Комендантский час действует с 21:00 до 5:00. Исключения составляют, например, поездка на работу, профессиональная деятельность, выгул собак на расстоянии до 500 метров от места проживания, возвращение домой или срочные поездки для защиты собственности, жизни или здоровья.

С 5:00 до 21:00 разрешены только поездки на работу, за покупками, к врачу, разрешены прогулки на природе и занятия спортом, но только в пределах муниципалитета. Также разрешено передвижение для ухода за животными или детьми.

2. Маски и респираторы

Во всех помещениях необходимо носить респиратор (или одинаково эффективное с технической точки зрения устройство). Люди должны носить респираторы в магазинах, на предприятиях, в общественном транспорте, в автомобилях (если вы не являетесь членами одной семьи), в медицинских учреждениях, в международных аэропортах, на вокзалах и остановках.

На улице допускается ношение не только респиратора, но и хирургической маски. Если два человека находятся на расстоянии менее двух метров друг от друга, маска обязательна. Исключение составляют члены одной семьи.

Тканевые маски, шарфы или шали больше не считаются достаточной защитой.

Работодатели, которые требуют, чтобы их сотрудники оставались на рабочем месте, должны обеспечить их респираторами.

Исключения в отношении ношения масок и респираторов

Людям не нужно носить маску дома или в других местах проживания (отели в командировках). В помещении или на открытом воздухе нет необходимости носить маски детям до 2 лет (включительно), людям с ограниченными интеллектуальными возможностями и тяжелыми психическими расстройствами, а также профессиональным спортсменам во время тренировок. Люди не должны носить маски в сельской местности за городом, если соблюдается дистанция не менее 2 метров. Дети до 15 лет могут носить хирургическую маску вместо респиратора.

Также люди во время занятий спортом могут находиться на улице без маски, если рядом никого нет.

3. Спорт

Профессиональный спорт

Разрешено. Однако спортсмены должны регулярно проходить тестирование, соревнования проходят без зрителей.

Любительские виды спорта

Все соревнования по командным видам спорта приостановлены.

Спортивные объекты

Правительство запретило работу всех закрытых спортивных объектов (тренажерных залов, фитнес-центров и т. д.). Также запрещена эксплуатация бассейнов. Велнес-центры могут работать только для предоставления медицинских услуг. Тренажерные залы, спортивные центры и спортивные площадки на открытом воздухе не закрываются. С 21 марта люди, которые занимаются спортом на улице, могут делать это без масок и респираторов, если рядом никого нет.

Индивидуальные виды спорта

С 21 марта бег, езда на велосипеде и другие спортивные активности возможны на территории всего округа (okres) проживания. Даже в населенных пунктах можно заниматься спортом без масок. Футболом можно заниматься индивидуально или с членами семьи.

Горнолыжные курорты

Горнолыжные курорты закрыты. Запрещена работа канатных дорог.

4. Школы

С 1 марта закрыты все школы, детские группы, детские сады и спецшколы.

Школы для детей медицинских работников

Школы при медицинских учреждениях могут оставаться открытыми. Дневное обучение также может быть организовано для детей членов интегрированной системы спасения.

Исключения

Во всех типах школ проводится дистанционное обучение. Исключение действует для студентов-медиков средних школ, колледжей и университетов. Они могут проходить стажировку.

Индивидуальные консультации

Разрешено.

Проживание

Студенты могут жить в общежитиях.

5. Социальные и медицинские учреждения

Посещение пациентов в больницах

Посещение медицинских учреждений строго запрещено. Исключение составляют посещения несовершеннолетних пациентов, пациентов с ограниченными возможностями здоровья, пациентов хосписов и других пациентов в терминальной стадии неизлечимой болезни. Посетитель должен иметь респиратор, для детей до 15 лет допускается ношение хирургической маски.

Роддом

Допускается участие родственников в родах, но при соблюдении нескольких условий. Допускается присутствие отца или членов семьи, проживающих с матерью в одном доме. У них не должно быть признаков COVID-19 или другого инфекционного заболевания, все они должны носить хирургическую маску.

Посещение социальных учреждений длительного ухода и домов престарелых

Возможно, если посетитель сделал тест перед посещением. Антигенный тест можно сделать непосредственно в учреждении, также посетитель может взять с собой отрицательный результат ПЦР-теста не старше 48 часов. Третий способ — доказать, что вы болели COVID-19 в течение последних 90 дней. На протяжении всего визита необходимо быть в респираторе (у детей может быть хирургическая маска).

С 21 марта 2021 года люди, которые сделали прививку от коронавируса, могут посещать родственников без предварительной сдачи теста.

Плановые визиты к врачу

Медицинским учреждениям пришлось приостановить оказание профилактической (плановой) помощи. В особых случаях обращайтесь в больницу или поликлинику.

Предоставление социальных услуг

Социальные услуги, предоставляемые на основании договора между учреждением и клиентом, не обязательно должны предоставляться в полном объеме во время чрезвычайной ситуации (в соответствии с договором). Учреждения должны сообщить клиенту о временном ограничении. Услуги по защите жизни и здоровья должны быть предоставлены. При оказании услуг все должны носить респираторы или хирургические маски.



6. Правила для сотрудников компаний

Маски и респираторы

Даже на рабочем месте люди должны носить респиратор (FFP2, KN95) или хирургическую маску. Работодатели обязаны оснащать своих сотрудников средствами защиты. Есть несколько исключений из ношения защитного снаряжения: например, водителям общественного транспорта, судьям, юристам, прокурорам, экспертам и переводчикам в судебных процессах, а также артистам не обязательно носить маски. Сотрудник может снять маску, если он находится в помещении совсем один.

Home office

Если возможно, люди должны работать из дома.

Питание

Питание в столовых компаний разрешено. За одним столом может обедать максимум один сотрудник. За длинным столом может находиться несколько человек, но они должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, либо между посетителями должен быть установлен механический барьер, предотвращающий распространение капель (например, оргстекло).

Тестирование

С 3 марта компании с численностью сотрудников более 250 человек обязаны тестировать своих сотрудников. С 5 марта эта обязанность начала действовать для компаний с 50 сотрудниками. На заседании 15 марта правительство Чехии приняло решение об обязательном тестировании сотрудников компаний, в которых трудоустроены от 10 до 49 человек. Первый этап тестирования небольшие фирмы должны завершить к 26 марта.

Возможны два способа:

1. У терапевта компании или у стороннего поставщика медицинских услуг.

2. Самотестирование.

Антигенное тестирование, проводимое медицинским работником, оплачивается государством. На самотестирование правительство будет перечислять 60 крон на одного сотрудника четыре раза в месяц. Необходимость делать тесты также распространяется на OSVČ и людей, работающих «na dohodu» (DPP, DPČ).

В формате «вопрос-ответ» рассказываем о тестировании в компаниях здесь.

7. Магазины, услуги и культура

Магазины с товарами первой необходимости и услуги

Работают продуктовые магазины, аптеки, хозяйственные магазины, оптики, цветочные магазины, газетные киоски, автозаправочные станции, службы такси, автомойки (без сотрудников), похоронные услуги, услуги мобильной связи, пункты выдачи товаров, зоомагазины, магазины товаров для сада.

С 1 марта закрыты

Магазины детской одежды и обуви, галантерея, канцелярские товары, магазины оружия и боеприпасов, прачечные и химчистки, торговые центры, фирмы по ремонту замков и ключей, бухгалтерские консультации; фирмы, которые занимаются организацией и выполнением строительных работ; компании, оказывающие услуги посредника на рынке недвижимости (риелтерские компании); автомастерские; учреждения, предоставляющие услуги по уходу за собаками и кошками.

В торговых центрах должны быть закрыты детские уголки, а также запрещен доступ к Wi-Fi для населения. Пункты питания в торговых центрах могут продавать еду на вынос.

В магазинах на каждые 15 метров торговой площади может приходиться один покупатель, покупатели должны соблюдать дистанцию ​​в два метра.

Также закрыты парикмахерские, салоны маникюра и педикюра, массаж, косметические услуги. Запрещена работа рынков, библиотеки могут выдавать книги через окно.

Театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, галереи и памятники не работают.

Продажа товаров и предоставление услуг запрещены с 21:00 до 5:00, запрет не распространяется на работу автозаправочных станций, аптек, аэропортов и вокзалов, могут работать магазины в медицинских учреждениях и службы такси.



8. Рестораны и гостиницы

Рестораны, пабы, бары и кафе закрыты, могут работать только через окно выдачи заказов.

Гостиницы и отели могут принимать только гостей в командировках. Цель командировки должна быть доказана письменным подтверждением от работодателя.

9. Поездки за границу

Карта путешественника

На веб-сайте Министерства иностранных дел вы найдете список стран с условиями, которые необходимо выполнить перед въездом на территорию ЧР из той или иной страны. Страны делятся на несколько зон в соответствии с уровнем опасности: зеленая, оранжевая, красная, темно-красная.

Въезд в Чехию

Без соблюдения каких-либо условий можно путешествовать только в страны с низким риском заражения (зеленая зона). Если вы провели как минимум 12 часов в стране со средним, высоким и очень высоким риском заражения за последние 14 дней, вы должны выполнить определенные требования.

Перед въездом в Чехию необходимо заполнить форму прибытия (https://plf.uzis.cz/). В случае прибытия из страны с высоким или очень высоким риском заражения необходимо пройти ПЦР-тест после возвращения в Чехию. Подробную информацию можно найти здесь.

Страны с новыми мутациями

С 26 февраля запрещены поездки в страны с высоким риском заражения из-за новых мутаций коронавируса. Этими странами являются: Ботсвана, Бразилия, Эсватини (Свазиленд), Южная Африка, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Танзания (включая Занзибар и Пемба), Замбия и Зимбабве.

Трансграничные работники

Условия для жителей ЧР, работающих за границей, динамично меняются. Большинство соседних стран требуют отрицательного результата антигенного или ПЦР-теста. Подробную информацию, в том числе по отдельным федеральным землям Германии, граничащим с Чешской Республикой, можно найти здесь.



10. Государственные и другие учреждения

Часы работы

Госучреждения работают в обычном режиме и без ограничений.

Личный контакт

С сотрудниками учреждений лучше связываться письменно, по электронной почте или по телефону, чтобы снизить риск заражения. Однако возможность личного контакта сохраняется. Внутри учреждений необходимо носить респиратор.

Документы с истекшим сроком действия

Техносмотр транспортного средства автоматически продлевается на 10 месяцев с момента окончания его первоначального срока действия на всей территории Европейского Союза. Эта мера касается документов, срок действия которых истек в период с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года. То же правило применяется к водительским удостоверениям. Эта мера не распространяется на удостоверения личности и паспорта. Даже в экстренных случаях необходимо запрашивать выдачу новых документов.

Полный текст всех мер можно найти на сайте Covid Portal.

Важные телефоны:

Информационная линия 1221 доступна ежедневно. По будням с 8:00 до 19:00 и по выходным с 9:00 до 16:30.

Информация Министерства внутренних дел для граждан страны и иностранцев в Чешской Республике +420 974 801 801