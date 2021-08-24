Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 24.08.21

Первые случаи коронавируса в Чехии были зафиксированы 1 марта 2020 года. За время эпидемии в стране объявляли чрезвычайное положение 4 раза: с 12 марта по 17 мая 2020 года, с 5 октября 2020 года по 14 февраля 2021 года, с 15 февраля по 27 февраля 2021 года и с 27 февраля по 28 марта 2021 года. 26 марта правительство ЧР продлило чрезвычайное положение еще на 14 дней — до 11 апреля. С 12 апреля ЧП в Чехии перестало действовать, теперь правительственные ограничения регулируются с Законом о пандемии.

Общее число заболевших: 1 677 829

Выздоровели: 1 645 674

Актуальное число зараженных: 1 770

Прибыло за вчера: 206

Госпитализировано: 58

Общее количество смертей: 30 385

Полностью прошли вакцинацию: 5 562 724

Актуальное число зараженных — сколько сейчас больных с положительным тестом

Общее число заболевших — сколько случаев covid-19 появилось за весь период (источник: Минздрав ЧР)

Выздоровели — сколько пациентов с инфекцией успешно выздоровели (источник: Минздрав ЧР)

Общее количество смертей — сколько человек умерло от подтвержденной коронавирусной инфекции (источник: Минздрав ЧР)

Новые правила, которые вступили в силу 8 июня 2021 года

– на культурных мероприятиях может присутствовать до 1000 в помещении и до 2000 — на открытом воздухе (разрешено заполнять залы и открытые площадки только на половину). Условия тестирования на covid-19 соответствуют правилам, действующим в ресторанах — принимаются самотесты, подтверждение о тесте с работы или из школы)

– бассейны, оздоровительные центры и сауны могут принимать 50 процентов посетителей от общей вместимости, посетители могут находиться в помещениях без маски

– записаться на вакцинацию могут люди старше 16 лет

– подтверждение об отрицательном результате теста, перенесенной инфекции или вакцинации (включая первую дозу), можно загрузить с веб-сайта Института медицинской информации и статистики. Сертификаты могут быть использованы для поездок в Словакию, Германию, Австрию, Польшу, Венгрию, Словению и Хорватию. Правила в отношении срока действия отрицательного теста могут отличаться в разных странах. Также требуемый промежуток между первой и второй дозы вакцины могут отличаться в зависимости от производителя

* Подтвердить отсутствие коронавирусной инфекции можно

• отрицательным результатом теста на covid (тест ПЦР действителен в течение 7 дней, тест на антиген в течение 3 дней)

• подтверждением о перенесенном заболевании covid-19 за последние 180 дней

• подтверждением о вакцинации (минимум 22 дня и максимум 90 дней после первой дозы вакцины; либо завершенная вакцинация)

• экспресс-тестом

Полный обзор всех текущих мер по борьбе с коронавирусом

Передвижение людей и встречи

– свободное передвижение людей не ограничено

– организованные мероприятия могут посещать максимум 10 человек. Допускается присутствие до 75 человек в помещении или 150 человек на открытом воздухе, если у них есть респиратор / маска и подтверждение об отсутствии инфекции*. Правила применяются к федеральным, спортивным, танцевальным мероприятиям и другим собраниям, праздникам, паломничествам, парадам, дегустациям, торжествам

– правило не применяется к свадьбам, похоронам или регистрации партнерских отношений, если максимальное количество участников составляет 30 человек

– ограничение также не распространяется на собрания, заседания и аналогичные мероприятия конституционных органов, органов государственной власти, судов и других публичных лиц

– в собраниях, таких как демонстрации, общее количество участников не ограничено, у всех должен быть респиратор/маска. Снаружи участники могут собираться группами до 20 человек, расстояние между группами должно быть не менее 2 метров. Внутри помещений — между участниками должно быть двухметровое расстояние (кроме членов семьи), люди должны продезинфицировать руки перед входом

– Министерство здравоохранения может объявить особые условия для важных культурных, спортивных или других мероприятий

– спортивные матчи и музыкальные, театральные, кино- и другие представления могут проводиться на открытом воздухе или в помещении. Занята может быть максимум половина мест, а количество зрителей не может превышать 1000 человек в помещении или 2000 человек на открытом воздухе. У всех должен быть респиратор и подтверждение об отсутствии инфекции*. Между зрителями всегда должно быть одно свободное место. Употребление пищи и напитков допускается в формате фуршета или фуршета с обслуживанием.

– на организованный досуг для людей в возрасте до 18 лет распространяются особые правила.

Маски и респираторы

– в выбранных местах люди не должны передвигаться без респиратора или маски с эффективностью не менее 94 процентов в соответствии с соответствующими стандартами (например, респиратор класса FFP2 или KN95 и выше), дети от 2 до 15 лет могут носить медицинскую маску

– использование респиратора / маски обязательно во всех помещениях (за пределами места проживания) — например, в магазинах, заведениях сферы услуг, медицинских и социальных учреждениях, в международных аэропортах, школах и школьных объектах (только в Злинском, Южночешском и Либерецком краях). Кроме того, в общественном транспорте и на его остановках, в залах ожидания, а также в автомобилях (только если пассажиры не являются членами одной семьи или не живут вместе).

– респиратор / маска больше не являются обязательными на улице, если между людьми поддерживается расстояние не менее 2 метров (за исключением членов одной семьи)

– работодатель должен обеспечить сотрудников респираторами / масками в количестве, достаточном для каждой смены. Исключение составляют случаи, когда сотрудник не контактирует с другими людьми в рабочее время

– существует ряд исключений из обязанности: маску не должны носить дети до двух лет, дети в детском саду или детской группе, ученики, студенты и учителя (во всех регионах, кроме Злинского, Южночешского и Либерецкого ). Исключения также составляют госпитализированные пациенты; клиенты социальных служб; сотрудники, которые не встречаются с другими людьми на рабочем месте; люди, работающие при высоких температурах; водители общественного транспорта (если они не находятся в контакте с пассажирами); люди во время судебного разбирательства; актеры и певцы на представлениях; модераторы и редакторы; профессиональные спортсмены или люди во время тренировок при соблюдении дистанции; клиенты общепитов или люди на улице с едой или напитками; молодожены и их гости на церемониях и фотосессиях; посетители закрытых искусственных бассейнов. Кроме того, люди с ограничениями в развитии; люди, чье ментальное и психическое состояние не позволяют соблюдать запрет.

Спорт

– могут быть открыты закрытые спортивные сооружения (например, тренажерные залы, детские площадки, ледовые катки, корты, боулинг или бильярд, фитнес-центры, танцевальные студии). На человека должно приходиться 15 квадратных метров. Обязательным условием является подтверждение об отсутствии инфекции*, у посетителей также не должно быть симптомов covid-19. В случае групповых занятий люди должны соблюдать дистанцию ​​не менее 2 метров

– плавательные бассейны работают, на каждого человека должно приходиться 15 квадратных метров площади бассейна и прилегающих зон отдых. Посетители должны соблюдать дистанцию ​​не менее 2 метров в зонах общего пользования, у них не должно быть признаков covid. Подтверждение об отсутствии инфекции также необходимо*. В местах общего пользования за пределами бассейна необходимо носить респиратор / маску

– велнес, сауны и соляные пещеры могут работать. Максимальная заполненность — 50 процентов от общей вместимости. Посетители должны иметь подтверждение об отсутствии инфекции*

Школы

– детские сады и детские группы: открыты для всех детей и во всех регионах. Дети не должны делать тесты и носить маску

– начальные школы: открыты во всех регионах, ученики первой и второй ступени учатся в обычном режиме. С 8 июня ученики и учителя не должны носить маски во время обучения во всех регионах, кроме Злинского, Южночешского и Либерецкого

– отрицательный результат теста на covid-19 является условием посещения школы

– средние школы, колледжи и консерватории: могут быть открыты для очного обучения, с 8 июня ученики и учителя не должны носить маску во всех регионах, кроме Злинского, Южночешского и Либерецкого

– университеты: проводится как практическое, так и теоретическое обучение

– пение и спортивные мероприятия запрещены, если они не являются частью учебной программы. Исключением для занятий спортом являются детские сады или школы спортивной направленности. Также разрешены занятия спортом на открытом воздухе. В художественных школах на групповых занятиях могут собираться до 30 студентов

– традиционное групповое фотографирование в конце учебного года может проходить без масок

Социальные и медицинские учреждения

– посещение пациентов медицинских учреждений и социальных служб разрешается при условии отрицательного результата теста на covid, проведенного непосредственно перед посещением, или при наличии теста ПЦР не старше 48 часов. Принимается также подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании (в течение последних 90 дней). Во время визита необходимо надевать респиратор / маску.

– присутствие при родах допускается при соблюдении условий:

• роды будут проходить в отдельном родильном зале

• контакт третьего лица с другими матерями будет исключен

• третье лицо сделает тест на месте или предоставит отрицательный результат теста не старше 48 часов, или покажет подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании covid-19 за последние 90 дней

Магазины, услуги и культура

– все магазины и услуги могут быть открыты

– рынки и киоски могут продавать весь ассортимент. Продавцы должны обеспечить расстояние между стендами не менее 2 метров, разместить средства для дезинфекции и обеспечить, чтобы на каждые 15 квадратных метров приходилось не более одного покупателя. Можно продавать еду и напитки для употребления на месте при определенных условиях (расстояние между покупателями не менее 1,5 метра, максимум 4 человека за одним столом)

– услуги по уходу за телом (парикмахерская, педикюр, маникюр, солярий, косметические услуги, массаж и аналогичные услуги) могут предоставляться в формате — один мастер на одного клиента. У клиента должен быть сертификат об отсутствии инфекции*, или он может воспользоваться экспресс-тестом непосредственно в учреждении

– в магазинах и в сфере услуг на 15 квадратных метров должно быть не более одного покупателя (не относится к детям до 6 лет; для заведения площадью менее 15 квадратных метров правило не распространяется на детей до 15 лет или людей, сопровождающих посетителей с ограниченными возможностями), клиенты должны соблюдать расстояние в два метра. Ребенок в детской коляске не учитывается при подсчете количества человек

– работа детских уголков запрещена в торговых центрах площадью более 5 000 кв. м. Администрация торговых центров должна препятствовать тому, чтобы люди собирались или использовали места для отдыха, например скамейки

– торговые ярмарки могут проводиться. Посетители должны держаться на расстоянии 2 метра, на каждого участника должно приходиться 15 квадратных метров площади

– музыкальные, танцевальные, игровые и подобные социальные клубы и дискотеки могут быть открыты при определенных условиях: посетители должны иметь сертификат об отсутствии инфекции covid-19*, носить респираторы/маски. Все посетители должны сидеть, расстояние между столами не менее 1,5 метра. Живая музыка и танцы запрещены

– санаторно-курортное лечение и реабилитация открыты для пациентов, пребывание которых хотя бы частично покрывается государственной страховкой, а также для пациентов, которые сами оплачивают свое пребывание (только граждане Чешской Республики, ЕС, обладатели долгосрочной визы или вида на жительство). Пациенты должны предоставить отрицательный результат теста не старше 48 часов или иметь подтверждение о завершенной вакцинации. Во время пребывания в центре они должны проходить тест на covid-19 не реже одного раза в 7 дней. Гости могут размещаться в комнатах по одному, за исключением членов одной семьи.

– бассейны, велнес-центры, включая сауны, солярии и соляные пещеры могут быть открыты, они могут принимать до 50 процентов посетителей от общей вместимости

– музеи, галереи и памятники открыты. Условие — на каждого посетителя должно приходиться 15 квадратных метров пространства. Необходимо носить респиратор / маску и соблюдать дистанцию. Возможны групповые туры по тем же правилам

– зоологические и ботанические сады открыты (как внутренние помещения, так и зоны на открытом воздухе). Условие — 15 квадратных метров внутренней площади на человека и два метра друг от друга. Количество посетителей не ограничивается



Рестораны и гостиницы

– рестораны, пабы, бары или кафе открыты. Живая музыка и танцы запрещены, клиенты должны иметь сертификат об отсутствии инфекции*

– открыты столовые и кафетерии, которые занимаются обслуживанием персонала, студентов и школьников, пациентов медицинских и социальных учреждений, заключенных

– заведения должны соблюдать следующие правила: клиенты должны сидеть на расстоянии не менее 1,5 метра (за исключением клиентов, сидящих за одним столом), максимум 4 гостя сидят за одним столом (исключение — члены одной семьи). За длинным столом могут разместиться компании из большего числа людей, но они должны быть разделены на группы по 4 человека. Расстояние между группами — не менее 1,5 метра. Внутри заведений не должно быть больше посетителей, чем мест.

– гостиницы, пансионаты и другие службы размещения могут быть открыты без ограничений по вместимости, гости должны подтвердить отсутствие инфекции*



Государственные и другие учреждения

– учреждения могут работать без ограничений по стандартным рабочим часам

– письменный, электронный или телефонный контакт предпочтителен. В случае если необходим личный контакты, сотрудники учреждений обязаны его обеспечить

– срок действия водительских прав автоматически продлевается на 10 месяцев для документов, которые перестали действовать с 1 сентября 2020 г. по 30 июня 2021 г. Водители также могут путешествовать с просроченными водительскими правами

Важные телефоны:

Информационная линия 1221 доступна ежедневно. По будням с 8:00 до 19:00 и по выходным с 9:00 до 16:30.

Информация Министерства внутренних дел для граждан страны и иностранцев в Чешской Республике +420 974 801 801

Полный текст всех мер публикуется на веб-сайте правительства Чешской Республики или Covid Portal covid.gov.cz.