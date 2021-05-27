Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 27.05.21

Первые случаи коронавируса в Чехии были зафиксированы 1 марта 2020 года. За время эпидемии в стране объявляли чрезвычайное положение 4 раза: с 12 марта по 17 мая 2020 года, с 5 октября 2020 года по 14 февраля 2021 года, с 15 февраля по 27 февраля 2021 года и с 27 февраля по 28 марта 2021 года. 26 марта правительство ЧР продлило чрезвычайное положение еще на 14 дней — до 11 апреля. С 12 апреля ЧП в Чехии перестало действовать, теперь правительственные ограничения регулируются с Законом о пандемии.

Общее число заболевших: 1 659 980

Выздоровели: 1 614 915

Актуальное число зараженных: 15 006

Прибыло за вчера: 541

Госпитализировано: 728

Общее количество смертей: 30 059

Полностью прошли вакцинацию: 1 318 768

Актуальное число зараженных — сколько сейчас больных с положительным тестом

Общее число заболевших — сколько случаев covid-19 появилось за весь период (источник: Минздрав ЧР)

Выздоровели — сколько пациентов с инфекцией успешно выздоровели (источник: Минздрав ЧР)

Общее количество смертей — сколько человек умерло от подтвержденной коронавирусной инфекции (источник: Минздрав ЧР)

Полный обзор всех текущих мер по борьбе с коронавирусом:

1. Передвижение людей и встречи

Ограничения на передвижение между районами

С 12 апреля запрет на передвижения между округами, который был введен 1 марта, отменяется. Граждане Чехии могут свободно перемещаться по республике.

Комендантский час

Комендантский час, который действовал с 21:00 до 5:00, отменен с 12 апреля. Теперь люди могут встречаться и гулять, но только по двое.

2. Маски и респираторы

Во всех помещениях необходимо носить респиратор (или одинаково эффективное с технической точки зрения устройство). Люди должны носить респираторы в магазинах, на предприятиях, в общественном транспорте, в автомобилях (если вы не являетесь членами одной семьи), в медицинских учреждениях, в международных аэропортах, на вокзалах и остановках. С 18 мая масочный режим отменяется в спортзалах и салонах красоты.

Исключения в отношении ношения масок и респираторов

Людям не нужно носить маску дома или в других местах проживания (отели в командировках). В помещении или на открытом воздухе нет необходимости носить маски детям до 2 лет (включительно), людям с ограниченными интеллектуальными возможностями и тяжелыми психическими расстройствами, а также профессиональным спортсменам во время тренировок. Люди не должны носить маски в сельской местности за городом, если соблюдается дистанция не менее 2 метров. Дети до 15 лет могут носить хирургическую маску вместо респиратора.

Также люди во время занятий спортом могут находиться на улице без маски, если рядом никого нет.

3. Спорт

Профессиональный спорт

Разрешено. Однако спортсмены должны регулярно проходить тестирование, соревнования проходят без зрителей.

Любительские виды спорта

С 10 мая спортсмены-любители в возрасте до 18 лет могут заниматься спортом на улице в группах до 30 человек. С понедельника, 24 мая, разрешены занятия спортом в группах до 12 человек.

Спортивные объекты

Правительство отменило запрет на работу всех закрытых спортивных объектов (тренажерных залов, фитнес-центров и т. д.) с 17 мая. Пока запрещена эксплуатация бассейнов. Велнес-центры могут работать только для предоставления медицинских услуг. Минздрав Чехии планирует открыть природные бассейны 31 мая, велнес-центры и крытые бассейны — 14 июня.

Индивидуальные виды спорта

С 12 апреля бег, езда на велосипеде и другие спортивные активности возможны на территории всей республики, раньше этот вид досуга был разрешен только на территории округа проживания. Даже в населенных пунктах можно заниматься спортом без масок.

4. Школы

Детские сады

Детские сады в Чешской Республике полностью возобновили работу.

Школы и университеты

С 12 апреля ученики первой ступени начальных школ вернулись к очному обучению по системе ротации (неделю очно, неделю дистанционно). Детские сады открылись для детей предшкольного возраста, при этом в одной группе может быть не более 15 детей. С 3 мая в Среднечешском, Пардубицком, Либерецком, в Краловеградецком, Пльзеньском, Карловарском регионах и в Праге в школу вернулись ученики младших классов шестилетней и восьмилетней гимназии, ученики первых четырех классов консерватории и учащиеся второй ступени начальной школы.

С 10 мая возобновились занятия для учеников второй ступени начальной школы в Устецком, Оломоуцком, Южно-Моравском, Злинском, Южночешском, Моравскосилезском краях и в Высочине.

С 17 мая завершилось ротационное обучение в школах для учеников младших классов в шести регионах Чехии (Краловеградецкий, Карловарский, Пльзенский, Либерецкий, Пардубицкий и Среднечешский края). В Праге посещать школы без ротации могут и ученики второй ступени. Дети обязаны делать тесты на коронавирус и носить респираторы.

С 24 мая полностью возобновилось обучение в средних школах (ранее ученики могли посещать только практические занятия). В учебные заведения вернулись около 390 тысяч учащихся средних профессиональных школ и гимназий. Отменяется система ротации.

Студенты университетов также официально возвращаются к очному обучению 24 мая, однако во многих вузах на практике этого не случится — семестр заканчивается и в университетах ​​начинается экзаменационный период. Возобновили работу художественные школы. В группах от 10 человек обязательным условием будет тестирование на коронавирус (можно предъявлять тест, сделанный в начальной школе).

Индивидуальные консультации

Разрешено.

Проживание

Студенты могут жить в общежитиях.

5. Социальные и медицинские учреждения

Посещение пациентов в больницах

Посещение медицинских учреждений разрешено. Посетитель должен иметь респиратор, для детей до 15 лет допускается ношение хирургической маски.

Роддом

Допускается участие родственников в родах, но при соблюдении нескольких условий. Допускается присутствие отца или членов семьи, проживающих с матерью в одном доме. У них не должно быть признаков COVID-19 или другого инфекционного заболевания, все они должны носить хирургическую маску.

Посещение социальных учреждений длительного ухода и домов престарелых

Возможно, если посетитель сделал тест перед посещением. Антигенный тест можно сделать непосредственно в учреждении, также посетитель может взять с собой отрицательный результат ПЦР-теста не старше 48 часов. Третий способ — доказать, что вы болели COVID-19 в течение последних 90 дней. На протяжении всего визита необходимо быть в респираторе (у детей может быть хирургическая маска).

С 21 марта 2021 года люди, которые сделали прививку от коронавируса, могут посещать родственников без предварительной сдачи теста.

Предоставление социальных услуг

Социальные услуги, предоставляемые на основании договора между учреждением и клиентом, не обязательно должны предоставляться в полном объеме во время чрезвычайной ситуации (в соответствии с договором). Учреждения должны сообщить клиенту о временном ограничении. Услуги по защите жизни и здоровья должны быть предоставлены. При оказании услуг все должны носить респираторы или хирургические маски.

Санатории

С 3 мая открылись санатории, они будут работать в ограниченном режиме и смогут принимать только клиентов, которые перенесли covid-19 в течение последних 3 месяцев.



6. Правила для сотрудников компаний

Маски и респираторы

Даже на рабочем месте люди должны носить респиратор (FFP2, KN95) или хирургическую маску. Работодатели обязаны оснащать своих сотрудников средствами защиты. Есть несколько исключений из ношения защитного снаряжения: например, водителям общественного транспорта, судьям, юристам, прокурорам, экспертам и переводчикам в судебных процессах, а также артистам не обязательно носить маски. Сотрудник может снять маску, если он находится в помещении совсем один.

Home office

Если возможно, люди должны работать из дома.

Питание

Питание в столовых компаний разрешено. За одним столом может обедать максимум один сотрудник. За длинным столом может находиться несколько человек, но они должны сидеть на расстоянии не менее двух метров друг от друга, либо между посетителями должен быть установлен механический барьер, предотвращающий распространение капель (например, оргстекло).

Тестирование

С 3 марта компании с численностью сотрудников более 250 человек обязаны тестировать своих сотрудников. С 5 марта эта обязанность начала действовать для компаний с 50 сотрудниками. На заседании 15 марта правительство Чехии приняло решение об обязательном тестировании сотрудников компаний, в которых трудоустроены от 10 до 49 человек. Первый этап тестирования небольшие фирмы должны завершить к 26 марта. С 6 апреля тестирование должны проводить небольшие компании (до 10 человек) и OSVČ.

Возможны два способа:

1. У терапевта компании или у стороннего поставщика медицинских услуг.

2. Самотестирование.

Антигенное тестирование, проводимое медицинским работником, оплачивается государством. На самотестирование правительство будет перечислять 60 крон на одного сотрудника четыре раза в месяц. Необходимость делать тесты также распространяется на OSVČ и людей, работающих «na dohodu» (DPP, DPČ).

В формате «вопрос-ответ» рассказываем о тестировании в компаниях здесь.

7. Магазины, услуги и культура

Магазины с товарами первой необходимости и услуги

С 1 марта большинство магазинов в ЧР были закрыты. Работали продуктовые магазины, аптеки, хозяйственные магазины, оптики, цветочные магазины, газетные киоски, автозаправочные станции, службы такси, автомойки (без сотрудников), похоронные услуги, услуги мобильной связи, пункты выдачи товаров, зоомагазины, магазины товаров для сада.

С 12 апреля открылись магазины, продающие детскую обувь и одежду, канцелярские товары, запчасти для автомобилей, а также химчистки и прачечные. Открылись компании, занимающиеся проектной деятельностью и психологическими консультациями. Начали работу фермерские рынки. С 10 мая в Чехии открылись все остальные магазины.

В магазинах на каждые 15 метров торговой площади может приходиться один покупатель, покупатели должны соблюдать дистанцию ​​в два метра.

Услуги

С 3 мая могут предоставляться услуги по уходу за телом (парикмахерские, барбершопы, салоны красоты, массажные кабинеты, косметологические услуги и др.), а также услуги по уходу за животными. Во время предоставления услуги должны соблюдаться определенные правила:

– мастер может предоставлять услугу только одному клиенту;

– между креслами столами или другими местами, где могут находиться клиенты, должна быть дистанция 2 метра;

– не допускается проведение процедур, при которых происходит физическое нарушение кожных покровов (татуировки);

– при входе в салон красоты клиент должен предъявить подтверждение от работодателя о негативном тесте на коронавирус не старше 72 часов или подтверждение о негативном тесте из учебного заведения (или čestné prohlášení);

– допускается проведение экспресс-теста на месте. При положительном результате клиент должен немедленно покинуть заведение;

– сотрудники обязаны составлять списки клиентов с указанием ФИО посетителей и результатов тестирования на коронавирус. В случае, если эпидемия начнет распространяться, гигиенической станции потребуется отслеживать контакты;

– маски и респираторы в салонах красоты не требуются с 18 мая.

С 10 мая начали работать мастерские по ремонту обуви, тату-салоны, магазины подержанных автомобилей, автосалоны, фотографические услуги, канатные дороги, стрельбища, солярии, мастерские по ремонту часов, ювелирные мастерские, турагентства и пр.

Культура

С 3 мая в стране для индивидуальных экскурсий открылись музеи, галереи, замки и другие исторические или культурные объекты. Посетители обязаны использовать респираторы.

С 24 мая Минздрав Чехии разрешил проведение массовых спортивных и культурных мероприятий на улице с участием до 1000 человек (количество посетителей не должно превышать 50% вместимости ареала). Лимит для внутренних помещений — 500 человек.. Работу смогут возобновить кинозалы и театры. Посетители должны предъявить отрицательный тест на коронавирус (ПЦР или антигенный), подтверждение о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. На мероприятиях гости смогут только сидеть, кроме того, все обязаны носить респираторы.

Зоопарки и ботанические сады открыли для посетителей крытые павильоны, однако будет действовать ограничение: один человек на 15 квадратных метров площади. Зоопарки и ботанические сады пока могут принимать только ограниченное число посетителей — 50% от общей вместимости.



8. Рестораны и гостиницы

С 17 мая разрешена работа летних террас ресторанов, баров и кафе. Гости должны иметь подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании covid-19. В заведения также могут ходить жители Чехии с отрицательным тестом на коронавирус. За одним столом могут сидеть максимум четыре человка, больше — если все они члены одной семьи.

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек сообщил журналистам, что внутренние помещения ресторанов могут открыться уже в начале июня.

Гостиницы, отели и пансионаты могут принимать всех гостей без ограничений. Туристы должны предъявить отрицательный тест на коронавирус (ПЦР или антигенный), подтверждение о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. Если туристы остаются в отеле более одной недели, им придется пройти еще один тест во время пребывания. Рестораны в отелях могут быть открыты для гостей с 06:00 до 22:00. Питание по принципу шведского стола запрещено.

9. Поездки за границу

Карта путешественника

На веб-сайте Министерства иностранных дел вы найдете список стран с условиями, которые необходимо выполнить перед въездом на территорию ЧР из той или иной страны. Страны делятся на несколько зон в соответствии с уровнем опасности: зеленая, оранжевая, красная, темно-красная.

Въезд в Чехию

Без соблюдения каких-либо условий можно путешествовать только в страны с низким риском заражения (зеленая зона). Если вы провели как минимум 12 часов в стране со средним, высоким и очень высоким риском заражения за последние 14 дней, вы должны выполнить определенные требования.

С 4 мая привитые люди, которые приезжают в республику из стран с высоким и средним риском распространения инфекции, больше не должны делать тест на covid-19. Португалия, Финляндия, Ирландия и Исландия сейчас относятся к числу «оранжевых» стран со средним уровнем риска. В «красную» зону с высоким риском входят, например, Германия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Дания.

Перед въездом в Чехию необходимо заполнить форму прибытия (https://plf.uzis.cz/). Подробную информацию можно найти в нашем материале «Коронавирус в Чехии: все о путешествиях за пределы республики во время пандемии».

Страны с новыми мутациями

С 26 февраля запрещены поездки в страны с высоким риском заражения из-за новых мутаций коронавируса.

К ним относятся Ботсвана, Бразилия, Эсватини (Свазиленд), Южная Африка, Кения, Колумбия, Лесото, Малави, Мозамбик, Перу, Танзания (включая Занзибар и Пемба), Замбия, Зимбабве и Индия. Разрешены только срочные поездки, которые нельзя отложить. В этом случае пассажиры обязаны уведомить Министерство иностранных дел Чешской Республики. Уведомление означает регистрацию в базе данных DROZD перед поездкой. Нарушение этой меры будет наказываться в соответствии с Законом об охране общественного здоровья.

Чехам и иностранцам, проживающим в Чешской Республике, запрещено выезжать в страны с повышенным риском. Министерство также установило строгие правила карантина для тех, кто возвращается из этих стран.

Трансграничные работники

Условия для жителей ЧР, работающих за границей, динамично меняются. Большинство соседних стран требуют отрицательного результата антигенного или ПЦР-теста. Подробную информацию, в том числе по отдельным федеральным землям Германии, граничащим с Чешской Республикой, можно найти здесь.

Куда можно поехать

​С четверга, 13 мая, жители Чехии могут совершать короткие поездки в Саксонию продолжительностью до 24 часов без теста на коронавирус. Путешественники, которые сделали прививку от коронавируса, могут задержаться в Германии дольше без необходимости проходить карантин. В Саксонии с 13 мая действуют те же правила, что и в остальной части Германии, которая разрешает краткосрочные трансграничные поездки в Чешскую Республику и обратно без обязательных тестов на covid-19.

С 15 мая жителям Чехии, которые сделали прививку от коронавируса, можно въезжать в Венгрию без тестов. Им также не нужно проходить карантин после прибытия. Страны решили взаимно признавать сертификаты вакцинации против COVID-19, независимо от используемой вакцины.



10. Государственные и другие учреждения

Часы работы

Госучреждения работают в обычном режиме и без ограничений.

Личный контакт

С сотрудниками учреждений лучше связываться письменно, по электронной почте или по телефону, чтобы снизить риск заражения. Однако возможность личного контакта сохраняется. Внутри учреждений необходимо носить респиратор.

Документы с истекшим сроком действия

Техносмотр транспортного средства автоматически продлевается на 10 месяцев с момента окончания его первоначального срока действия на всей территории Европейского Союза. Эта мера касается документов, срок действия которых истек в период с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года. То же правило применяется к водительским удостоверениям. Эта мера не распространяется на удостоверения личности и паспорта. Даже в экстренных случаях необходимо запрашивать выдачу новых документов.

Полный текст всех мер можно найти на сайте Covid Portal.

Важные телефоны:

Информационная линия 1221 доступна ежедневно. По будням с 8:00 до 19:00 и по выходным с 9:00 до 16:30.

Информация Министерства внутренних дел для граждан страны и иностранцев в Чешской Республике +420 974 801 801