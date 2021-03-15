Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.17
USD
21.92
RUB
0.3
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04d 6 °C
Видео: в городе Ческе-Будеевице полицейские жестоко задержали мужчину без маски

Видео: в городе Ческе-Будеевице полицейские жестоко задержали мужчину без маски

420on 388 1
В социальных сетях появилось еще одно видео, где полиция задерживает человека без маски на площади в городе Ческе-Будеевице. Полицейский повалил молодого человека на землю и удерживал его несколько минут.
Фото: Facebook/Magdalena Mili Kohoutová
Видео: в городе Ческе-Будеевице полицейские жестоко задержали мужчину без маски

В воскресенье полицейские патрулировали площадь в городе Ческе-Будейовице и призывали людей надеть маски. Молодой человек спорил с полицейскими и отказывался закрыть нос и рот, заявляя, что не нарушает никаких правил. После долгого обсуждения один из представителей полиции набросился на молодого человека. За него вступилась женщина, которая также отказывалась надеть маску и соблюдать дистанцию во время разговора с представителями власти. Против нее полиция не применяла силу.  

 

Пресс-секретарь полиции Южно-Чешского края Штепанка Шварцова подтвердила новость о том, что ее коллеги задержали двух взрослых на площади около 16:00 в субботу. Оба дела будут рассмотрены в административном порядке, поскольку задержанные нарушили постановления правительства и, что самое главное, не прислушались к требованиям полиции. 

Пресс-секретарь отказалась комментировать поведение полицейского, который резко и грубо напал на молодого человека. Шварцова сослалась на то, что молодой человек долго не соглашался с требованиями полицейских и спорил с ними даже после того, как получил несколько предупреждений. 

За последние недели в Чехии очевидцы зафиксировали несколько подобных случаев. К примеру, в Остраве полиция также жестко задержала женщину, которая отказалась надевать маску. 

В городе Угерске-Градиште сотрудники полиции повалили на землю мужчину без маски и не отпускали его несмотря на то, что рядом плакал ребенок. Городские власти извинились за поведение полицейских. Их отстранили от служебных обязанностей на время проведения расследования случившегося. 

В муниципалитетах и ​​городах обязанность носить маску действует даже тогда, когда человек передвигается по улице один. Министр здравоохранения Ян Блатны настаивает на соблюдении этого постановления.

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция коронавирус пандемия Чехия
Читайте
по теме 
Полиция разогнала нелегальную вечеринку в Праге
14.03.2021 12:41 Общество
Полиция разогнала нелегальную вечеринку в Праге
1892 1
Женщине из Чехии грозит тюремный срок за распространение covid-19
10.03.2021 09:14 Общество
Женщине из Чехии грозит тюремный срок за распространение covid-19
3838 0
Полиция задержала мужчину, который угрожал убить членов правительства Чехии
09.03.2021 16:43 Общество
Полиция задержала мужчину, который угрожал убить членов правительства Чехии
1476 0
В Чехии мошенники украли 1,4 миллиарда крон у двух банков и страховой компании
08.03.2021 08:52 Экономика
В Чехии мошенники украли 1,4 миллиарда крон у двух банков и страховой компании
7068 0
Последние новости:
15
марта
Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины
15.03.2021 12:26 Экономика
Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины
25 0
Выборы в парламент Чехии: партия Андрея Бабиша теряет поддержку избирателей
15.03.2021 09:07 Политика
Выборы в парламент Чехии: партия Андрея Бабиша теряет поддержку избирателей
559 1
Актуальная информация о covid-19 в Чехии
15.03.2021 08:27 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии
1435 1
14
марта
Андрей Бабиш: После Пасхи мы хотим вакцинировать 100 000 человек в день
14.03.2021 20:05 Общество
Андрей Бабиш: После Пасхи мы хотим вакцинировать 100 000 человек в день
1747 1
В чешских горах Крконоше сошли две лавины. Одну женщину засыпало снегом
14.03.2021 17:33 Общество
В чешских горах Крконоше сошли две лавины. Одну женщину засыпало снегом
927 0
В правительстве Чехии не знают, что будет после 21 марта. По словам Гавличека, магазины не откроются до Пасхи
14.03.2021 12:59 Политика
В правительстве Чехии не знают, что будет после 21 марта. По словам Гавличека, магазины не откроются до Пасхи
5937 1
Полиция разогнала нелегальную вечеринку в Праге
14.03.2021 12:41 Общество
Полиция разогнала нелегальную вечеринку в Праге
1892 1
В Чехии хотят увеличить пособия на детей в период закрытия школ
14.03.2021 09:49 Экономика
В Чехии хотят увеличить пособия на детей в период закрытия школ
961 0
13
марта
AstraZeneca сократит поставки вакцин в Европу на 73%
13.03.2021 18:12 Общество
AstraZeneca сократит поставки вакцин в Европу на 73%
2024 0
Мнение эксперта: эпидемия в Чехии может закончиться через два-три месяца
13.03.2021 09:48 Экономика
Мнение эксперта: эпидемия в Чехии может закончиться через два-три месяца
4805 0


Мобильная версия