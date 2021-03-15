Видео: в городе Ческе-Будеевице полицейские жестоко задержали мужчину без маски

В социальных сетях появилось еще одно видео, где полиция задерживает человека без маски на площади в городе Ческе-Будеевице. Полицейский повалил молодого человека на землю и удерживал его несколько минут.

Фото: Facebook/Magdalena Mili Kohoutová

В воскресенье полицейские патрулировали площадь в городе Ческе-Будейовице и призывали людей надеть маски. Молодой человек спорил с полицейскими и отказывался закрыть нос и рот, заявляя, что не нарушает никаких правил. После долгого обсуждения один из представителей полиции набросился на молодого человека. За него вступилась женщина, которая также отказывалась надеть маску и соблюдать дистанцию во время разговора с представителями власти. Против нее полиция не применяла силу.

Пресс-секретарь полиции Южно-Чешского края Штепанка Шварцова подтвердила новость о том, что ее коллеги задержали двух взрослых на площади около 16:00 в субботу. Оба дела будут рассмотрены в административном порядке, поскольку задержанные нарушили постановления правительства и, что самое главное, не прислушались к требованиям полиции.

Пресс-секретарь отказалась комментировать поведение полицейского, который резко и грубо напал на молодого человека. Шварцова сослалась на то, что молодой человек долго не соглашался с требованиями полицейских и спорил с ними даже после того, как получил несколько предупреждений.

За последние недели в Чехии очевидцы зафиксировали несколько подобных случаев. К примеру, в Остраве полиция также жестко задержала женщину, которая отказалась надевать маску.

В городе Угерске-Градиште сотрудники полиции повалили на землю мужчину без маски и не отпускали его несмотря на то, что рядом плакал ребенок. Городские власти извинились за поведение полицейских. Их отстранили от служебных обязанностей на время проведения расследования случившегося.

В муниципалитетах и ​​городах обязанность носить маску действует даже тогда, когда человек передвигается по улице один. Министр здравоохранения Ян Блатны настаивает на соблюдении этого постановления.

Источник: novinky.cz