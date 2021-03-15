Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.21
USD
21.97
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
03n 2 °C
Кабинет министров хочет продлить чрезвычайное положение в Чехии ещё на 14 дней

Кабинет министров хочет продлить чрезвычайное положение в Чехии ещё на 14 дней

420on.cz 762 0
Жесткие ограничения в Чехии будут действовать и после 21 марта. Запрет на передвижение людей по республике сохранится, скорее всего, и в период пасхальных праздников — то есть до 6 апреля. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Чехии Ян Блатны.
Фото: Ondřej Deml
Кабинет министров хочет продлить чрезвычайное положение в Чехии ещё на 14 дней

«Ограничительные меры после 21 марта не будут существенно изменены. Ограничения на свободное передвижение будут действовать и на Пасху, — сказал он. — Эпидемия замедлилась, но нагрузка на больницы не снижается».

Принятые меры действуют, число инфицированных перестало расти. Но правительство все ещё недовольно темпами изменений, министр заявил, что страна прошла только половину пути в борьбе с эпидемией. 

Правительство представит окончательный вариант ограничительных мер, которые будут действовать после 21 марта, на внеочередном заседании в четверг. «Мы хотим увидеть статистику хотя бы за первую половину этой недели», — пояснил Блатны.

Министр здравоохранения также внесет предложение о продлении чрезвычайного положения в стране на внеочередном заседании кабинета министров. Срок действия чрезвычайного положения в Чехии заканчивается 28 марта. ЧС хотят продлить ещё как минимум на 14 дней. Если правительство поддержит эту меру, запрос кабинета министров рассмотрит Палата депутатов ЧР.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения правительство Пасха
Читайте
по теме 
Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V
15.03.2021 17:11 Экономика
Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V
980 1
Только треть предпринимателей Чехии перестала использовать ЕЕТ
15.03.2021 15:57 Экономика
Только треть предпринимателей Чехии перестала использовать ЕЕТ
582 1
Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний
15.03.2021 15:33 Общество
Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний
538 1
Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины
15.03.2021 12:26 Экономика
Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины
1293 1
Последние новости:
15
марта
Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V
15.03.2021 17:11 Экономика
Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V
980 1
Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний
15.03.2021 15:33 Общество
Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний
538 1
Только треть предпринимателей Чехии перестала использовать ЕЕТ
15.03.2021 15:57 Экономика
Только треть предпринимателей Чехии перестала использовать ЕЕТ
582 1
Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины
15.03.2021 12:26 Экономика
Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины
1293 1
Видео: в городе Ческе-Будеевице полицейские жестоко задержали мужчину без маски
15.03.2021 10:18 Общество
Видео: в городе Ческе-Будеевице полицейские жестоко задержали мужчину без маски
1337 1
Выборы в парламент Чехии: партия Андрея Бабиша теряет поддержку избирателей
15.03.2021 09:07 Политика
Выборы в парламент Чехии: партия Андрея Бабиша теряет поддержку избирателей
1030 1
Актуальная информация о covid-19 в Чехии
15.03.2021 08:27 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии
2736 1
14
марта
Андрей Бабиш: После Пасхи мы хотим вакцинировать 100 000 человек в день
14.03.2021 20:05 Общество
Андрей Бабиш: После Пасхи мы хотим вакцинировать 100 000 человек в день
2279 0
В чешских горах Крконоше сошли две лавины. Одну женщину засыпало снегом
14.03.2021 17:33 Общество
В чешских горах Крконоше сошли две лавины. Одну женщину засыпало снегом
1033 0
В правительстве Чехии не знают, что будет после 21 марта. По словам Гавличека, магазины не откроются до Пасхи
14.03.2021 12:59 Политика
В правительстве Чехии не знают, что будет после 21 марта. По словам Гавличека, магазины не откроются до Пасхи
7882 0


Мобильная версия