Кабинет министров хочет продлить чрезвычайное положение в Чехии ещё на 14 дней

Жесткие ограничения в Чехии будут действовать и после 21 марта. Запрет на передвижение людей по республике сохранится, скорее всего, и в период пасхальных праздников — то есть до 6 апреля. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Чехии Ян Блатны.

Фото: Ondřej Deml

«Ограничительные меры после 21 марта не будут существенно изменены. Ограничения на свободное передвижение будут действовать и на Пасху, — сказал он. — Эпидемия замедлилась, но нагрузка на больницы не снижается».

Принятые меры действуют, число инфицированных перестало расти. Но правительство все ещё недовольно темпами изменений, министр заявил, что страна прошла только половину пути в борьбе с эпидемией.

Правительство представит окончательный вариант ограничительных мер, которые будут действовать после 21 марта, на внеочередном заседании в четверг. «Мы хотим увидеть статистику хотя бы за первую половину этой недели», — пояснил Блатны.

Министр здравоохранения также внесет предложение о продлении чрезвычайного положения в стране на внеочередном заседании кабинета министров. Срок действия чрезвычайного положения в Чехии заканчивается 28 марта. ЧС хотят продлить ещё как минимум на 14 дней. Если правительство поддержит эту меру, запрос кабинета министров рассмотрит Палата депутатов ЧР.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.

Источник: novinky.cz