Полиция в Чехии наложила 30 000 штрафов за несоблюдение противоэпидемических мер

Полиция проверяет соблюдение противоэпидемических мер с 12 марта 2020 года, когда впервые в стране было объявлено чрезвычайное положение, а через семь дней было введено требование о ношении медицинских масок и других средств защиты дыхательных путей. С 25 февраля 2021 года в местах скопления людей, магазинах, общественном транспорте люди обязаны носить респираторы или наномаски.
С начала пандемии в марте 2020 года полиция провела почти четыре миллиона проверок соблюдения людьми противоэпидемических мер, введенных правительством. В 115 000 случаях были установлены правонарушения, большинство из которых были урегулированы на месте путем устного предупреждения. В этом году было зафиксировано более 57 тысяч правонарушений, почти 40 000 из них касались несоблюдения требования о ношении медицинских масок и респираторов. Среди других нарушений — выход на улицу в период комендантского часа, нарушение запрета на розничные продажи, пребывание в гостиницах, нахождение в ресторанах или употребление алкоголя в общественных местах, а также нарушение запрета на передвижение за пределами места жительства.
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