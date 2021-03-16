Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.19
USD
21.94
RUB
0.3
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
Полиция в Чехии наложила 30 000 штрафов за несоблюдение противоэпидемических мер

Полиция в Чехии наложила 30 000 штрафов за несоблюдение противоэпидемических мер

420on.cz 427 0
По данным на 15 марта сотрудники чешской полиции наложили около 30 000 штрафов за несоблюдение мер, введенных правительством в связи с распространением COVID-19. Материалы по 27 000 правонарушениям переданы в административное производство, сообщил пресс-секретарь президиума полиции Ондржей Моравчик.
Фото: Ota Bartovský,MAFRA / Profimedia
Полиция в Чехии наложила 30 000 штрафов за несоблюдение противоэпидемических мер

Полиция проверяет соблюдение противоэпидемических мер с 12 марта 2020 года, когда впервые в стране было объявлено чрезвычайное положение, а через семь дней было введено требование о ношении медицинских масок и других средств защиты дыхательных путей. С 25 февраля 2021 года в местах скопления людей, магазинах, общественном транспорте люди обязаны носить респираторы или наномаски.

С начала пандемии в марте 2020 года полиция провела почти четыре миллиона проверок соблюдения людьми противоэпидемических мер, введенных правительством. В 115 000 случаях были установлены правонарушения, большинство из которых были урегулированы на месте путем устного предупреждения. В этом году было зафиксировано более 57 тысяч правонарушений, почти 40 000 из них касались несоблюдения требования о ношении медицинских масок и респираторов. Среди других нарушений — выход на улицу в период комендантского часа, нарушение запрета на розничные продажи, пребывание в гостиницах, нахождение в ресторанах или употребление алкоголя в общественных местах, а также нарушение запрета на передвижение за пределами места жительства.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.

 
Источник:  ceskenoviny.cz

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус правительство полиция преступность Чехия штраф
Читайте
по теме 
С 16 марта в Чехии начнется выплата компенсаций горнолыжным курортам
16.03.2021 10:36 Экономика
С 16 марта в Чехии начнется выплата компенсаций горнолыжным курортам
128 0
Актуальная информация о covid-19 в Чехии
16.03.2021 08:23 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии
4316 1
Кабинет министров хочет продлить чрезвычайное положение в Чехии ещё на 14 дней
15.03.2021 18:01 Общество
Кабинет министров хочет продлить чрезвычайное положение в Чехии ещё на 14 дней
3364 1
Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V
15.03.2021 17:11 Экономика
Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V
2627 1
Последние новости:
16
марта
С 16 марта в Чехии начнется выплата компенсаций горнолыжным курортам
16.03.2021 10:36 Экономика
С 16 марта в Чехии начнется выплата компенсаций горнолыжным курортам
128 0
Актуальная информация о covid-19 в Чехии
16.03.2021 08:23 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии
4316 1
15
марта
Кабинет министров хочет продлить чрезвычайное положение в Чехии ещё на 14 дней
15.03.2021 18:01 Общество
Кабинет министров хочет продлить чрезвычайное положение в Чехии ещё на 14 дней
3364 1
Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V
15.03.2021 17:11 Экономика
Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V
2627 1
Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний
15.03.2021 15:33 Общество
Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний
1287 1
Только треть предпринимателей Чехии перестала использовать ЕЕТ
15.03.2021 15:57 Экономика
Только треть предпринимателей Чехии перестала использовать ЕЕТ
2311 1
Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины
15.03.2021 12:26 Экономика
Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины
2523 1
Видео: в городе Ческе-Будеевице полицейские жестоко задержали мужчину без маски
15.03.2021 10:18 Общество
Видео: в городе Ческе-Будеевице полицейские жестоко задержали мужчину без маски
1890 1
Выборы в парламент Чехии: партия Андрея Бабиша теряет поддержку избирателей
15.03.2021 09:07 Политика
Выборы в парламент Чехии: партия Андрея Бабиша теряет поддержку избирателей
1390 1
14
марта
Андрей Бабиш: После Пасхи мы хотим вакцинировать 100 000 человек в день
14.03.2021 20:05 Общество
Андрей Бабиш: После Пасхи мы хотим вакцинировать 100 000 человек в день
2532 0


Мобильная версия