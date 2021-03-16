Хронические больные в Чехии получат специальный код для вакцинации

Пациенты с хроническими заболеваниями смогут зарегистрироваться на вакцинацию от covid-19 с помощью специальных кодов, которые будут иметь в распоряжении их врачи-терапевты. Система регистрации планируется запустить на следующей неделе. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Врачи общей практики получат специальные коды, аналогичные тем, которые сейчас присваивают учителям», — рассказал Бабиш. Премьер-министр не уточнил, откроют ли с апреля регистрацию на прививки для других возрастных категорий. «Мы рассматриваем дальнейшее снижение возрастной категории, будет ли это 65 или 60 лет, посмотрим», — добавил он.

Сейчас вакцинация доступна для людей старше 70 лет, медицинских работников, педагогов и представителей некоторых профессий, которые помогают бороться с эпидемией, например, военнослужащих. Прививки делают и людям, которые находятся на лечении в больницах, например, онкологическим больным.

С момента начала вакцинации в декабре прошлого года было использовано в общей сложности 1,12 миллиона доз вакцины, при этом 308,3 тысячи людей получили обе дозы.

По словам Бабиша, Чехия продолжит делать прививки вакциной компании AstraZeneca, несмотря на то, что некоторые страны приостановили использование этого препарата (в числе таких стран Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Швеция, Латвия и Люксембург). Эти государства хотят дождаться рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), которое на внеочередном собрании 18 марта даст свое заключение по вакцине.

Министр здравоохранения Ян Блатны заявил журналистам, что связь между вакциной и случаями образования тромбов при использовании вакцины AstraZeneca не доказана, поэтому Чехия продолжит делать прививки этим препаратом. Бабиш считает, что Министерству здравоохранения также следует рассмотреть возможность увеличения интервала между дозами вакцин, чтобы можно было быстрее вводить первую дозу большему количеству людей.

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Источник: ceskenoviny.cz