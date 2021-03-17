Хакеры в Чехии атаковали три частные поликлиники

Три частные поликлиники в Праге подверглись хакерской атаке, сообщил сервер Deník. Из-за этого врачи потеряли доступ к базе лабораторных анализов электронной почте. Информацию о кибератаке подтвердили в Национальном управлении кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB).

Все три медучреждения входят в состав группы компаний Poliklinika IPP. «Это правда, но я не хочу комментировать происшествие. Инцидент сейчас расследуется», — сказал Ленка Шмидова, руководитель Poliklinika IPP. Требовали ли преступники деньги, она не уточнила.

«На данный момент я могу подтвердить, что мы получили информацию о кибератаке в этом медицинском учреждении и работаем над этим», — сказал пресс-секретарь NÚKIB Иржи Таборски.

Количество кибератак на медицинские учреждения в последнее время растет. В Чешской Республике в прошлом году хакеры атаковали, например, больницы в Бенешове, Остраве и Оломоуце или региональную больницу в Карловых Варах.

Прошлогодний опрос Министерства здравоохранения среди более чем 160 больниц показал, что к 2023 году им нужно будет инвестировать более 4 миллиардов крон в кибербезопасность.

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Источник: idnes.cz