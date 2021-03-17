Еврокомиссия представила модель COVID-паспортов

Европейская комиссия 17 марта рассказала, как будет выглядеть паспорт вакцинации или covid-паспорт, который позволит открыть для путешествий внутренние границы ЕС. В паспорте должны будут содержаться сведения о прививке вакциной, одобренной Евросоюзом, либо подтверждение об отрицательном тесте на covid или подтверждение о наличии антител. В этом случае путешественникам не нужно будет проходить карантин или делать дополнительные тесты на границах.

«Covid-паспорт могут получить люди, которые уже переболели коронавирусом, либо имеют отрицательный тест на коронавирус или подтверждение о вакцинации», — сказал комиссар юстиции Дидье Рейндерс. В документе — в цифровой или бумажной форме — также должно быть указано, была сделана прививка вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), или нет.

«Мы выдвигаем предложение. Государства-члены ЕС должны будут обсудить, как они на него отреагируют. В целом, я думаю, что все страны ЕС должны признать действительной вакцинацию препаратами, одобренными EMA, остальные госудаства могут решить этот вопрос по своему усмотрению», — добавил Рейндерс. В настоящее время EMA одобрило четыре вакционы: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек подчеркнул, что паспорт не будет подвергать граждан дискриминации. «Для нас важно обеспечить надежную защиту личных данных граждан, мы не хотим, чтобы паспорт вакцинации был средством дискриминации людей, которые не могут быть вакцинированы», — сказал Петржичек.

Пока неясно, признает ли Чехия вакцины, не одобренные EMA, достаточными для получения covid-паспорта. «Это тема для дальнейших переговоров, в основном с Министерством внутренних дел и здравоохранения. Однако лично я бы предпочел, чтобы мы признавали вакцины, зарегистрированные EMA », — сказал Петржичек.

Паспорта вакцинации должны появиться к июню 2021 года. «Это будет временное решение, пока Всемирная организация здравоохранения не заявит, что пандемия закончилась. Затем мы должны вернуться к нормальным условиям для путешествий», — добавил глава МИД.

Предложение Еврокомиссии будет обсуждаться в Европарламенте и, вероятно, станет предметом острых споров. В частности, дискуссия ведется по поводу того, что ЕС признает вакцинацию только препаратами, которые уже были одобрены EMA. Некоторые европейские страны уже проводят вакцинацию или планируют прививать своих граждан российской вакциной Sputnik V или китайской Sinopharm. Если ЕС не изменит свою позицию, этим вакцинированным людям все равно нужно будет пройти тест на covid перед поездкой.

Использование российской вакцины Sputnik V было одобрено в Европейском Союзе только Венгрией, которая не стала дожидаться решения EMA. Словакия также имеет в своем распоряжении российскую вакцину, но пока не делает прививки, а только тестирует препарат.

Вакциной Sputnik прививают в основном на Балканах — в Сербии, Боснии и Герцеговине и Северной Македонии. Черногория получила около 6000 доз вакцины из Сербии, Молдова также одобрила покупку Sputnik V.

Китайская вакцина Sinopharm в настоящее время используется для прививок в Сербии, Боснии и Венгрии. Другие европейские страны рассматривают возможность приобретения этого препарата.

Sputnik проходит процедуру утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам. По данным на 9 марта, китайская Sinopharm еще не подавала заявку в EMA.

Ожидается, что средиземноморские страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, будут настаивать на скорейшем принятии единых условий для путешествий.

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Источник: novinky.cz