Противоэпидемическую систему PES в Чехии снова поменяют

Противоэпидемическая система PES будет изменена, сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек после заседания Центрального антикризисного штаба. Новые критерии системы сейчас разрабатывает главный гигиенист Павла Сврчинова, занявшая этот пост в марте.

Противоэпидемическая система PES представляет собой пять уровней опасности, переход на каждый из которых рассчитывается по 100-балльной шкале. При расчете индекса PES учитывается количество новых случаев заражения коронавирусом за последние две недели на 100 тысяч жителей, значение репродуктивного числа R, а также процент положительных тестов среди общего количества тестируемых и количество госпитализированных пациентов.

Гамачек заявил, что большинство людей в стране соблюдают противоэпидемические ограничения. «Количество новых случаев инфицирования сокращается, хотя и очень незначительно. Благодаря принятым мерам одна из целей, которая была поставлена при введении ограничений, уже достигнута», — сказал он. В больницах по-прежнему находится рекордное количество пациентов с коронавирусом — свыше 9000.

«Мы представляли себе более быстрый спад. На статистику оказывают влияние и результаты тестирования сотрудников компаний. Выявлено около 15 000 человек, которые продолжили бы ходить на работу и распространять болезнь», — напомнил он.

Гамачек настаивает на продлении срока чрезвычайного положения и сохранении запрета на передвижение людей по территории Чешской Республики. Министр отметил, что частичное снятие ограничений возможно после пасхальных праздников — 6 апреля, но все будет зависеть от развития эпидемической ситуации. Решающими будут показатели двух ближайших недель.

Гамачек также попросил главного гигиениста, чтобы она разработала модели дальнейшего развития ситуации. «Мы хотим знать, как действовать в ситуации, если количество инфицированных будет постепенно снижаться, какую модель в этом случае применить», — сказал министр внутренних дел.

В то же время Минздрав должен подготовить конкретное обоснование того, как ограничения на передвижение предотвращают распространение коронавируса и почему его продление имеет смысл. Однако не исключено, что меры, которые ограничивают передвижение людей с целью отдыха или занятий спортом, будут немного ослаблены.

«Мы должны выдержать, мы не можем позволить себе совершить шаги, которые приведут к увеличению нагрузки на медицинский персонал. Наберитесь терпения, мы делаем все, что в наших силах», — добавил Гамачек.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.

Источник: idnes.cz