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Противоэпидемическую систему PES в Чехии снова поменяют

Противоэпидемическую систему PES в Чехии снова поменяют

420on.cz 3618 0
Противоэпидемическая система PES будет изменена, сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек после заседания Центрального антикризисного штаба. Новые критерии системы сейчас разрабатывает главный гигиенист Павла Сврчинова, занявшая этот пост в марте.
Противоэпидемическую систему PES в Чехии снова поменяют

Противоэпидемическая система PES представляет собой пять уровней опасности, переход на каждый из которых рассчитывается по 100-балльной шкале. При расчете индекса PES учитывается количество новых случаев заражения коронавирусом за последние две недели на 100 тысяч жителей, значение репродуктивного числа R, а также процент положительных тестов среди общего количества тестируемых и количество госпитализированных пациентов.

Гамачек заявил, что большинство людей в стране соблюдают противоэпидемические ограничения. «Количество новых случаев инфицирования сокращается, хотя и очень незначительно. Благодаря принятым мерам одна из целей, которая была поставлена при введении ограничений, уже достигнута», — сказал он. В больницах по-прежнему находится рекордное количество пациентов с коронавирусом — свыше  9000.

«Мы представляли себе более быстрый спад. На статистику оказывают влияние и результаты тестирования сотрудников компаний. Выявлено около 15 000 человек, которые продолжили бы ходить на работу и распространять болезнь», — напомнил он. 

Гамачек настаивает на продлении срока чрезвычайного положения и сохранении запрета на передвижение людей по территории Чешской Республики. Министр отметил, что частичное снятие ограничений возможно после пасхальных праздников — 6 апреля, но все будет зависеть от развития эпидемической ситуации. Решающими будут показатели двух ближайших недель.

Гамачек также попросил главного гигиениста, чтобы она разработала модели дальнейшего развития ситуации. «Мы хотим знать, как действовать в ситуации, если количество инфицированных будет постепенно снижаться, какую модель в этом случае применить», — сказал министр внутренних дел.

В то же время Минздрав должен подготовить конкретное обоснование того, как ограничения на передвижение предотвращают распространение коронавируса и почему его продление имеет смысл. Однако не исключено, что меры, которые ограничивают передвижение людей с целью отдыха или занятий спортом, будут немного ослаблены. 

«Мы должны выдержать, мы не можем позволить себе совершить шаги, которые приведут к увеличению нагрузки на медицинский персонал. Наберитесь терпения, мы делаем все, что в наших силах», — добавил Гамачек.

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Источник: idnes.cz

 

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Темы
коронавирус Министерство здравоохранения Чехия Министерство внутренних дел
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