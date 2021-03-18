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В Либерецком крае распространяется южноафриканская мутация коронавируса

В Либерецком крае распространяется южноафриканская мутация коронавируса

420on 597 1
Шесть таможенников из кинологического центра в Хабартице в Либерецком крае заразились южноафриканской мутацией коронавируса. Заболели и члены семей таможенников, в общей сложности 11 человек. Гигиенисты узнали, что вирус распространился и дальше — южноафриканскую мутацию обнаружили у троих сотрудников компании в Либерце.
В Либерецком крае распространяется южноафриканская мутация коронавируса

Из шести инфицированных таможенников двое работали в аэропорту Вацлава Гавела в Праге. По данным Региональной гигиенической станции в Либереце, сотрудники таможни, вероятно, заразились, когда проверяли пассажиров, возвращающихся из поездки на Занзибар в конце февраля. По крайней мере, один из этих пассажиров был инфицирован южноафриканской мутацией вируса. Об этом свидетельствует его ПЦР-тест, который был обработан лабораторией областной больницы в Либереце.

«Остальные четверо — гражданские служащие, которые не были в аэропорту», ​​— сообщила журналистам пресс-секретарь Главного таможенного управления Хана Прудичова.

Гигиенисты обнаружили мутацию во время проведения так называемого мутационного скрининга, в ходе которого они исследуют подозрительные симптомы болезни. Они появились у одного из гражданских сотрудников кинологического центра в Хабартице. Сотрудник вступал в контакт с коллегами, работающими в аэропорту. 

«Мы разыскали и провели тесты у 16 человек из государственной администрации, с которыми контактировал инфицированный. Всего в органах государственного управления выявлено шесть положительных случаев. Мы также нашли еще 11 положительных результатов в семьях. В одном случае член семьи перенес вирус на рабочее место в одну из либерецких компаний, где потом обнаружили еще три случая заражения», — сообщил Владимир Валента, добавив, что у всех инфицированных была южноафриканская мутация коронавируса.

Лаборатория либерецкой больницы продолжает исследовать все положительные образцы на предмет наличия южноафриканской мутации. Однако, по словам либерецких гигиенистов, других случаев они пока не выявили.

В кинологическом центре в Хабартице служебных собак учат искать банкноты, табак, алкоголь или наркотики. Кроме таможенников, собак здесь тренируют и другие организации.

 

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Источник: novinky.cz
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Темы
коронавирус пандемия Либерецкий край Либерец Чехия аэропорт Прага
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