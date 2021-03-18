Больница чешского города Крнов будет тестировать препарат Ивермектин для лечения Covid-19

Больница города Крнов в Чехии будет тестировать препарат Ивермектин на предмет эффективности лечения от Сovid-19.

Этот препарат должен помочь пациентам, у которых болезнь протекает с осложнениями. Больница хочет провести исследование, но для этого нужно найти добровольцев среди пациентов. Фармацевт выдаст им Ивермектин или плацебо. Ни пациенты, ни врачи не будут знать, что именно принял участник.

В больнице уже есть 50 доз лекарства. «Мы решили использовать этот препарат для эксперимента ещё и потому, что каждые 10 минут в Чехии умирает один человек с Covid-19 и каждый пятый пациент с тяжелым течением болезни», — прокомментировал директор больницы Ладислав Вацлавец.

Заведующий пульмонологическим отделением Збинек Врба предполагает, что препарат поможет некоторым пациентам: «Я ожидаю, что мы никому не причиним вреда, и будет группа людей, которым это лекарство принесет пользу».

Ивермектин — это противопаразитарный препарат, который, в основном, применяют в ветеринарии. В некоторых странах разрешено его применение у людей. Его используют для лечения пациентов с педикулезом, чесоткой, лимфатическим филяриатозом, стронгилоидозом, онхоцеркозом. Некоторые исследования показывают, что препарат может быть эффективен и в борьбе с вирусами.

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Источник: novinky.cz