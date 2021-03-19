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В Праге полицейские забрали ребенка у пьяной матери прямо на улице

В Праге полицейские забрали ребенка у пьяной матери прямо на улице

420on.cz 269 0
18 марта полицейские остановили женщину в состоянии алкогольного опьянения с двухлетним ребенком в Праге 3. И мать, и мужчина, который находился рядом, были без респираторов и распивали алкоголь в общественном месте. Ребенка забрал сотрудник социальной службы по защите прав детей.
В Праге полицейские забрали ребенка у пьяной матери прямо на улице

Пару с детской коляской заметили сотрудники полиции в парке на Шкроупове площади. Мужчина и женщина не соблюдали требование об обязательном ношении средств защиты дыхательных путей. Кроме того, вокруг коляски лежали пять бутылок с алкогольными напитками. В соответствии с постановлением правительства сейчас в Чехии в общественных местах люди обязаны носить медицинские маски и респираторы, также запрещено употребление алкоголя на улицах.

«38-летний мужчина сказал, что он забыл надеть респиратор. Он также сообщил, что ему и его девушке нужно было выпить, чтобы избавиться от плохих мыслей и отдохнуть», — сообщила пресс-секретарь полиции Йиржина Эрнестова.

Надеть респиратор забыла и 28-летняя женщина, она достала его только в присутствии полицейских. Однако ее поведение было странным: агрессия чередовалась с раскаянием, при этом девушка постоянно падала на землю. Тест на наличие алкоголя в крови показал у девушки —  2,5 промилле, а у ее спутника — 1,7 промилле.

Позже на место происшествия прибыл сотрудник социальной службы защиты детей. Он принял решение отвезти ребенка в спецучреждение. Дело будет рассматривать административный орган.

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Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Чехия алкоголь коронавирус дети
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