Ян Блатны: В апреле в Чехию поступят десятки тысяч однодозовых вакцин Johnson&Johnson

По словам министра, компания Johnson&Johnson начнет поставки вакцин с 16 апреля. 3 миллиона доз вакцины будут доставлены в Евросоюз в течение апреля, 13 миллионов — в мае и 39 миллионов — в июне.
Ян Блатны также сказал, что вакцинация в стране идет по плану: использовано уже более 80% доз вакцины, поступившей в Чехию.
«Хочу еще раз отметить, что вакцина нигде не лежит без дела. Препараты, которые хранятся в пунктах вакцинации, предназначены именно для тех, кто их ждет», — сказал Блатны. Миллионный человек в Чехии должен получить первую дозу вакцинации в понедельник.
По словам главного гигиениста Чехии Павлы Сврчиновой, эпидемическая ситуация в Чешской Республике развивается в положительном направлении, хотя показатели заболеваемости снижаются не так сильно, как ожидалось. Благодаря массовому тестированию в компаниях был выявлен 21 очаг распространения инфекции.
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