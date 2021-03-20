Погода в Чехии: на следующей неделе температура поднимется до +15

«Температура будет постепенно повышаться до конца марта; в первой половине апреля мы не ожидаем значительных колебаний температуры от недели к неделе. Температуры будут держаться на уровне обычных значений для этого времени года», — заявили метеорологи. Средняя дневная температура в этот период — 6 градусов.
На этих выходных в Чехии ожидается похолодание до -10 градусов по Цельсию ночью. Днем температура не поднимется выше 5 градусов, в середине следующей недели дневные максимумы будут подниматься выше 10 градусов.
В следующие выходные ожидается потепление до +15. На следующей неделе, то есть с 29 марта по 4 апреля, в Чехии будет стоять теплая погода. Первые две недели апреля должны быть средними по температуре.
Метеорологи прогнозируют, что неделя с 12 по 18 апреля будет очень дождливой.