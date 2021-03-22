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Староместскую площадь в Праге покрыли тысячи крестов

Староместскую площадь в Праге покрыли тысячи крестов

420on 973 0
Староместскую площадь в Праге покрыли тысячи крестов. Они символизируют жертв эпидемии коронавируса, число которых постепенно приближается к 25 000.
Староместскую площадь в Праге покрыли тысячи крестов

Кресты нарисованы мелом и являются частью акции, организованной объединением «Миллион мгновений». Акция должна напомнить стране о жертвах эпидемии. 22 марта — годовщина смерти первого чешского пациента, который скончался от COVID-19. По мнению объединения, кресты являются «символом загубленных правительством жизней».

 

«Многие из них умерли напрасно. Ответственность лежит на правительстве, которое ставит свой бизнес выше своих граждан. Правительство не может отвечать за covid-19, но за неоправданно загубленные жизни — да », — сказал Бенджамин Ролл, председатель объединения в Twitter.

По словам организаторов, люди могут нарисовать крест на своих респираторах в знак солидарности. «Крест на респираторе является символом того, что нынешнее правительство просто списало со счетов граждан этой страны и сосредоточилось только на своей прибыли и имидже в СМИ», — утверждает объединение.

 

 

Представитель Праги 1 Давид Бодечек сообщил, что на площади более 22 000 крестов. Полиция заявила, что акция не является противоправным действием, так как нарисованные мелом кресты будут стерты во второй половине дня.

Инициатива «Минута тишины» также вспомнит жертв эпидемии в полдень — по всей стране зазвонят колокола. Вечером столица погасит огни на Петршинской башне.

 

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Источник: novinky.cz
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Прага коронавирус пандемия Чехия
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