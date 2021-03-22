Смертность в Чехии на фоне пандемии стала рекордной за последние 30 лет

В Чехии в 2020 году умерли на 20 тысяч человек больше, чем родилось. ​Это самый высокий показатель превышения смертности над рождаемостью с 2000 года, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ). Население Чехии в прошлом году увеличилось на 7838 человек и составило 10,702 миллиона человек. Прирост был значительно ниже, чем в предыдущие годы, и обеспечивался только за счет миграции.

В Чешской Республике в прошлом году зафиксировали 129 289 смертей — это самый высокий показатель с 1987 года. Число смертей увеличилось на 15% в годовом исчислении, причем самый высокий годовой прирост смертности наблюдается среди людей старше 75 лет. В 2020 году в стране родилось 110 200 человек. Однако, если в конце 90-ых годов причиной превышения смертности над рождаемостью было резкое снижение количества родившихся детей, то в прошлом году это произошло из-за большого количества смертей, сказала Терезия Штыглерова, руководитель отдела демографической статистики ČSÚ.

Число браков в Чешской Республике в прошлом году после шести лет непрерывного роста снизилось на 9 455 — до 45 400 в годовом исчислении. Наименьшее количество браков было заключено в марте, когда в Чехии был подтвержден первый случай заболевания COVID-19.

В прошлом году в Чехию иммигрировало 55,7 тыс. человек — на 9,9 тыс. меньше, чем в 2019 году. Количество эмигрантов увеличилось в общей сложности на 7,4 тыс. — до 28,7 тыс. человек. Сальдо внешней миграции достигло 26,9 тыс. человек, что почти на 40% меньше, чем в прошлом году.

Чаще всего в Чехию приезжали граждане Украины (16 тыс.), Словакии (3 тыс.) и России (2,2 тыс.).

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Источник: ceskenoviny.cz