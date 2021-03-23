Полиция будет контролировать соблюдение карантина в Чехии

Сотрудники полиции вместе с гигиенистами будут строго контролировать соблюдение карантина в связи с эпидемией covid-19. Списки людей, которые находятся в изоляции, полиции будут предоставлять региональные отделения санитарно-гигиенической станции.

Фото: Michaela Danelová

Министр внутренних дел Ян Гамачек сказал, что аналогичное соглашение между полицией и гигиенистами должно было действовать прошлой весной, но возникла проблема с защитой личных данных граждан. По словам вице-премьера, этот вопрос уже решен.

«Полиция будет получать списки из районных санитарно-гигиенический станций и проводить интенсивные проверки», — сказал Гамачек, напомнив, что распространение заразной болезни является уголовным преступлением. Если находящиеся в карантине люди не будут находиться в том месте, которое они указали как постоянное место пребывания, они будут привлечены к административной ответственности. Если же инфицированного человека, который должен быть в изоляции, остановит на улице полиция, это будет считаться преступлением (обвинение будет предъявлено по подозрению в распространении заразной болезни). По словам министра здравоохранения Яна Блатного, соблюдение основных правил, включая карантин и изоляцию, поможет быстрее отменить запрет на передвижение людей по республике.

В конце февраля правительство Чехии продлило карантин с десяти дней до двух недель, чтобы остановить распространение более заразных мутаций коронавируса. Карантин не нужно проходить тем, у кого кого covid-19 уже был подтвержден за последние три месяца, а также людям, которые получили обе дозы вакцины или если после введения последней дозы прошло не менее 14-ти дней. У привитых людей должно быть свидетельство о вакцинации или соответствующие данные должны быть внесены в центральную систему вакцинации населения.

Люди без симптомов, которые контактировали с инфицированными, помещаются на карантин. Изолированы должны быть и те, у кого инфекция подтверждена. Работники чешских компаний, находящиеся в карантине или изоляции с начала марта, получают 370 крон в течение 14 дней дополнительно к зарплате. Эту компенсацию выплачивает работодатель.

По данным Министерства труда, за первые две недели марта врачи выписали 187 726 новых больничных, в том числе 52 336 человек были помещены на карантин.

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Источник: ceskatelevize.cz