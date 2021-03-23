Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.07
USD
21.87
RUB
0.29
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
Полиция будет контролировать соблюдение карантина в Чехии

Полиция будет контролировать соблюдение карантина в Чехии

420on.cz 76 0
Сотрудники полиции вместе с гигиенистами будут строго контролировать соблюдение карантина в связи с эпидемией covid-19. Списки людей, которые находятся в изоляции, полиции будут предоставлять региональные отделения санитарно-гигиенической станции.
Фото: Michaela Danelová
Полиция будет контролировать соблюдение карантина в Чехии

Министр внутренних дел Ян Гамачек сказал, что аналогичное соглашение между полицией и гигиенистами должно было действовать прошлой весной, но возникла проблема с защитой личных данных граждан. По словам вице-премьера, этот вопрос уже решен.

«Полиция будет получать списки из районных санитарно-гигиенический станций и проводить интенсивные проверки», — сказал Гамачек, напомнив, что распространение заразной болезни является уголовным преступлением. Если находящиеся в карантине люди не будут находиться в том месте, которое они указали как постоянное место пребывания, они будут привлечены к административной ответственности. Если же инфицированного человека, который должен быть в изоляции, остановит на улице полиция, это будет считаться преступлением (обвинение будет предъявлено по подозрению в распространении заразной болезни). По словам министра здравоохранения Яна Блатного, соблюдение основных правил, включая карантин и изоляцию, поможет быстрее отменить запрет на передвижение людей по республике.

В конце февраля правительство Чехии продлило карантин с десяти дней до двух недель, чтобы остановить распространение более заразных мутаций коронавируса. Карантин не нужно проходить тем, у кого кого covid-19 уже был подтвержден за последние три месяца, а также людям, которые получили обе дозы вакцины или если после введения последней дозы прошло не менее 14-ти дней. У привитых людей должно быть свидетельство о вакцинации или соответствующие данные должны быть внесены в центральную систему вакцинации населения.

Люди без симптомов, которые контактировали с инфицированными, помещаются на карантин. Изолированы должны быть и те, у кого инфекция подтверждена. Работники чешских компаний, находящиеся в карантине или изоляции с начала марта, получают 370 крон в течение 14 дней дополнительно к зарплате. Эту компенсацию выплачивает работодатель.

По данным Министерства труда, за первые две недели марта врачи выписали 187 726 новых больничных, в том числе 52 336 человек были помещены на карантин.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.

 

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус полиция Чехия преступность
Читайте
по теме 
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 23.03.21
23.03.2021 09:06 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 23.03.21
18719 1
Ян Блатны: строгие меры должны соблюдаться как минимум до Пасхи
22.03.2021 18:15 Экономика
Ян Блатны: строгие меры должны соблюдаться как минимум до Пасхи
2056 1
Czech Airlines возобновят полеты по пяти направлениям, несмотря на юридическое банкротство
22.03.2021 17:13 Экономика
Czech Airlines возобновят полеты по пяти направлениям, несмотря на юридическое банкротство
3869 1
Смертность в Чехии на фоне пандемии стала рекордной за последние 30 лет
22.03.2021 13:48 Общество
Смертность в Чехии на фоне пандемии стала рекордной за последние 30 лет
3311 1
Последние новости:
23
марта
В Чехии за первые три месяца единый билет на поезд купили 145 тысяч человек
23.03.2021 10:01 Экономика
В Чехии за первые три месяца единый билет на поезд купили 145 тысяч человек
1 0
22
марта
Ян Блатны: строгие меры должны соблюдаться как минимум до Пасхи
22.03.2021 18:15 Экономика
Ян Блатны: строгие меры должны соблюдаться как минимум до Пасхи
2056 1
Czech Airlines возобновят полеты по пяти направлениям, несмотря на юридическое банкротство
22.03.2021 17:13 Экономика
Czech Airlines возобновят полеты по пяти направлениям, несмотря на юридическое банкротство
3869 1
Смертность в Чехии на фоне пандемии стала рекордной за последние 30 лет
22.03.2021 13:48 Общество
Смертность в Чехии на фоне пандемии стала рекордной за последние 30 лет
3311 1
Личный замок в Чехии: сказка или реальность?
22.03.2021 12:17 Культура
Личный замок в Чехии: сказка или реальность?
3387 1
Староместскую площадь в Праге покрыли тысячи крестов
22.03.2021 11:29 Общество
Староместскую площадь в Праге покрыли тысячи крестов
2420 1
Мэр Праги предложил изменить правила передвижения между районами
22.03.2021 11:13 Общество
Мэр Праги предложил изменить правила передвижения между районами
2668 1
Пять рекордов Праги, о которых вы точно не слышали
22.03.2021 10:11 Культура
Пять рекордов Праги, о которых вы точно не слышали
5235 1
Респираторы по 777 крон, или как расходовались деньги из Резервного фонда Чехии в начале пандемии
22.03.2021 08:51 Экономика
Респираторы по 777 крон, или как расходовались деньги из Резервного фонда Чехии в начале пандемии
2409 1
21
марта
Роман Примула: Чехии нет никакого смысла использовать вакцину Спутник V
21.03.2021 14:52 Политика
Роман Примула: Чехии нет никакого смысла использовать вакцину Спутник V
4314 0


Мобильная версия