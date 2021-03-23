Проверять пассажиров на коронавирус в аэропорту Праги будут собаки

С ноября чешская таможенная служба обучает своих собак обнаруживать людей, инфицированных коронавирусом. Собак планировали отправить на работу в пражский аэропорт имени Вацлава Гавела в начале этого года, однако до сих пор этого не произошло. Из-за южноафриканской мутации кинологи находятся на карантине, а одна из шести собак получила травму.

Фото: Jakub Plíhal

Собаки должны были помогать в аэропорту при выборочных проверках пассажиров, которые приезжают из стран с повышенном риском заражения коронавирусом, а затем и в домах престарелых. «Мы думали, что обучение пройдет быстрее, но на практике оказалось, что необходимо получить достаточное количество образцов», — объяснила пресс-секретарь Главного таможенного управления (GŘC) Гана Прудичова одну из причин задержки.

Образцы, взятые с использованных медицинских масок, были получены таможенниками в сотрудничестве с больницей Мотол от добровольцев. Около 6500 образцов были использованы с начала обучения. Кроме того, необходимо было наладить сотрудничество как с аэропортом, так и с пражской санитарно-гигиенической станцией.

К концу февраля все было готово, и шесть служебных собак проходили заключительный этап дрессировки. «В течение двух недель мы хотели бы попробовать первую точную проверку на выбранном рейсе. Это, безусловно, будет относиться к рейсам за пределами Шенгенской зоны и рейсам за пределами ЕС из стран, которые будут определены как высокорисковые на основе карты Министерства иностранных дел», — сказал Петр Мюллер, директор департамента надзора GŘC.

Одну проверку удалось провести среди пассажиров, прилетевших из Занзибара. По прилету у одного из пассажиров этого рейса был положительный тест на южноафриканскую мутацию вируса. Однако инфекция проявилась только через четыре дня после его прибытия. Ни собаки, ни тест ПЦР, который был условием для въезда в Чехию, не выявили болезнь у пассажира. На прошлой неделе шести сотрудникам Либерецкого учебного центра служебной кинологии был поставлен диагноз южноафриканской мутации коронавируса.

Прудичова отрицает возможность заражения кинологов от пассажиров этого рейса. «При проверке пассажиров со служебными собаками на covid-19 в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела всегда соблюдаются все меры безопасности и установленные правила. Работники таможни носят защитные костюмы, перчатки, респираторы, щиты и используют дезинфекцию», — сказала она.

Таможенное управление планирует продолжить обучение собак на следующей неделе, но когда именно они приступят к работе в аэропорту, пока неясно.

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Источник: novinky.cz