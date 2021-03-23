МВД Чехии: жители районов Прага-Запад и Прага-Восток не смогут ездить в столицу за покупками

Министр внутренних дел Ян Гамачек после консультаций с Министерством здравоохранения отказался снять запрет для пражан на передвижение в двух пригородных районах столицы — Прага-Восток и Прага-Запад. Запрос в МВД направили 19 марта мэр Праги Зденек Гржиб и губернатор Среднечешского края Петра Пецкова.

Фото: Ondřej Deml,ČTK

«По мнению экспертов, это будет означать слишком высокий риск в то время, когда есть тенденция замедления эпидемии и надежда на быстрое улучшение ситуации», — сказал Гамачек.

Гамачек сам является жителем района Прага-Восток, и не может делать покупки в соседней торговой зоне в Чаковице из-за принятых мер. «Я не знаю, так ли нужно жителям районов Прага-Восток и Прага-Запад съезжаться в большие супермаркеты на окраинах Праги», — ранее заявил он.

Правительство на заседании 18 марта решило оставить в силе почти все ограничения, которые сейчас действуют в стране в связи с пандемией коронавируса. Свободное передвижение по республике вне постоянного места жительства запрещено. Передвигаться можно только в рамках своего населенного пункта, в другой край или область можно попасть только в необходимых случаях (командировка, сопровождение родственника к врачу и др.). Жители Праги могут свободно перемещаться по всем районам столицы, однако округ (okres) Прага-Запад или Прага-Восток относится к Среднечешскому краю, и пересекать границы этого региона пражанам нельзя. При этом многие люди, проживая в Праге, ездят на работу или за покупками в эти районы. В указанных пригородных районах проживают 335 тысяч человек, большая часть из которых ездит на работу в Прагу, отметил мэр Праги в своем письме.

Чтобы продолжить действие ограничений на передвижение людей по республике, правительству необходимо чрезвычайное положение, которое заканчивается 28 марта. Поэтому кабмин принял решение обратиться в палату депутатов с просьбой продлить ЧП еще на 30 дней — до 27 апреля.

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Источник: ceskenoviny.cz