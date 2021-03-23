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Чехия могла получить больше вакцин. Войтех и Примула их не заказали

Чехия могла получить больше вакцин. Войтех и Примула их не заказали

420on.cz 892 0
Отсутствие вакцин в Чешской Республике часто связывают с медленной работой бюрократического аппарата Европейского Союза. Оказалось, что ответственность за проблемы с поставками лежит и на правительстве Чехии.
Чехия могла получить больше вакцин. Войтех и Примула их не заказали

Согласно документу, который есть в распоряжении издания Hospodářské noviny, Чешская Республика могла заказать значительно больше вакцин, чем в итоге предусматривало соглашение о поставках, заключенное с Евросоюзом. Некоторые страны заказали достаточное количество доз для создания так называемого естественного иммунитета среди населения (привито должно быть не менее 70% жителей страны), а Чешская Республика к середине года планирует вакцинировать только 44% людей. Причина, согласно документу, заключается в том, что правительство заказало только 81,1% доз от общего количества, на которое Чехия имела право. 

При этом была заказана только половина возможных вакцин у компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это решение приняли экс-министры здравоохранения Адам Войтех и Роман Примула. Войтех сообщил журналистам, что имел дело только с поставками вакцин от AstraZeneca. Тогда в распоряжении министерства было ещё недостаточно информации об эффективности препарата, поэтому Минздрав не хотел делать ставку только на одного производителя.

Согласно стратегии, к середине года в Чешской Республике будет вакцинировано менее половины взрослого населения, в то же время Мальта заказала вакцины для 92% граждан, Дания — для 79%, Румыния — для 56%. Помимо Чехии, только Латвия, Словакия, Хорватия и Болгария к середине года планируют привить менее половины населения.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация Чехия коронавирус прививки Министерство здравоохранения
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