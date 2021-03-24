Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.25
USD
22.19
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 12 °C
С 24 марта хронические больные в Чехии могут зарегистрироваться на вакцинацию от covid-19

С 24 марта хронические больные в Чехии могут зарегистрироваться на вакцинацию от covid-19

420on.cz 636
С 24 марта регистрироваться на вакцинацию от covid-19 могут пациенты с хроническими заболеваниями. Для этого им нужно получить специальный код от амбулаторных врачей-специалистов, например, от кардиологов, онкологов, диабетологов или пульмонологов.
С 24 марта хронические больные в Чехии могут зарегистрироваться на вакцинацию от covid-19

Прививки будут доступны для людей с диабетом, онкологических больных, пациентов после трансплантации органов, а также пациентов на диализе, с ожирением, тяжелой астмой или с другими тяжелыми заболеваниями легких и печени. Специальные коды они могут получить и в больнице, где проходят лечение, или у врачей-терапевтов. Подробный список диагнозов опубликован на сайте министерства здравоохранения.

Сейчас в Чехии в приоритетном порядке делают прививки людям старше 70 лет, медицинским работникам и учителям. После пасхальных праздников Министерство здравоохранения планирует открыть регистрацию на вакцинацию для людей младше 70 лет, однако пока неясно, какая будет установлена возрастная граница — 65 или 60 лет. Пациенты с хроническими заболеваниями и люди в возрасте от 65 до 79 лет — это около 3,7 миллиона человек, проживающих в стране.

По данным на 24 марта, первую дозу вакцины в Чехии уже получили 1,428 миллиона человек. Государство рассматривает возможность увеличения интервала между дозами, чтобы быстрее вакцинировать большее количество людей, по крайней мере, первой дозой. На прошлой неделе министр здравоохранения Ян Блатны сообщил, что в апреле ожидаются поставки однодозовых вакцин от компании Johnson & Johnson. Однако премьер-министр Андрей Бабиш заявил вчера в интервью радиостанции Frekvence 1, что вакцина против covid-19 от Johnson & Johnson не поступит в Чешскую Республику в апреле. ​

 

Источник: ceskatelevize.cz

 

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» 

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Рассказать всем:
Темы
вакцинация Чехия коронавирус врачи прививки Болезни Больницы
Читайте
по теме 
Чехия могла получить больше вакцин. Войтех и Примула их не заказали
23.03.2021 17:21 Общество
Чехия могла получить больше вакцин. Войтех и Примула их не заказали
2907
Роман Примула: Чехии нет никакого смысла использовать вакцину Спутник V
21.03.2021 14:52 Политика
Роман Примула: Чехии нет никакого смысла использовать вакцину Спутник V
4802
Ян Блатны: В апреле в Чехию поступят десятки тысяч однодозовых вакцин Johnson&Johnson
19.03.2021 14:48 Общество
Ян Блатны: В апреле в Чехию поступят десятки тысяч однодозовых вакцин Johnson&Johnson
2067
SÚKL: в Чехии число подозрительных смертей после вакцинации за неделю увеличилось вдвое
18.03.2021 11:13 Общество
SÚKL: в Чехии число подозрительных смертей после вакцинации за неделю увеличилось вдвое
4858
Последние новости:
24
марта
Национальный банк Чехии сможет менять правила выдачи ипотечных кредитов
24.03.2021 14:44 Экономика
Национальный банк Чехии сможет менять правила выдачи ипотечных кредитов
406
Правительство Чехии выделит зоопаркам дотации на корм для животных
24.03.2021 10:34 Экономика
Правительство Чехии выделит зоопаркам дотации на корм для животных
373
23
марта
Часть оппозиции против продления ЧП в Чехии. Обсуждение пройдет в пятницу
23.03.2021 19:39 Политика
Часть оппозиции против продления ЧП в Чехии. Обсуждение пройдет в пятницу
2415
Чехия могла получить больше вакцин. Войтех и Примула их не заказали
23.03.2021 17:21 Общество
Чехия могла получить больше вакцин. Войтех и Примула их не заказали
2907
МВД Чехии: жители районов Прага-Запад и Прага-Восток не смогут ездить в столицу за покупками
23.03.2021 13:42 Общество
МВД Чехии: жители районов Прага-Запад и Прага-Восток не смогут ездить в столицу за покупками
3076
Проверять пассажиров на коронавирус в аэропорту Праги будут собаки
23.03.2021 11:25 Общество
Проверять пассажиров на коронавирус в аэропорту Праги будут собаки
2861
В Чехии за первые три месяца единый билет на поезд купили 145 тысяч человек
23.03.2021 10:01 Экономика
В Чехии за первые три месяца единый билет на поезд купили 145 тысяч человек
3815
Полиция будет контролировать соблюдение карантина в Чехии
23.03.2021 09:47 Общество
Полиция будет контролировать соблюдение карантина в Чехии
3177
22
марта
Ян Блатны: строгие меры должны соблюдаться как минимум до Пасхи
22.03.2021 18:15 Экономика
Ян Блатны: строгие меры должны соблюдаться как минимум до Пасхи
3118
Czech Airlines возобновят полеты по пяти направлениям, несмотря на юридическое банкротство
22.03.2021 17:13 Экономика
Czech Airlines возобновят полеты по пяти направлениям, несмотря на юридическое банкротство
5558


Мобильная версия