Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.22
USD
22.23
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 15 °C
Видео: Мужчина взобрался на Чумной столб в чешском городе Свитавы

Видео: Мужчина взобрался на Чумной столб в чешском городе Свитавы

420on 370
В понедельник в городе Свитавы в Пардубицком крае мужчина взобрался на Марианский (Чумной) столб посреди площади и повредил его. Об этом сообщила местная полиция. Его действия зафиксировали городские камеры.
Видео: Мужчина взобрался на Чумной столб в чешском городе Свитавы

22 марта около половины девятого вечера мужчина забрался на нижнюю часть колонны на площади Мира. Свидетель, который гулял на площади, сообщил о происходящем в полицию.

Мужчина залез между статуями и начал кричать. Затем прибыл патруль и заставил его спуститься. Начальник полиции города Свитавы Ростислав Беднарж добавил, что мужчина сломал посох, который был у одной из статуй. Он хотел забрать позолоченное копье с флажком, но это у него не получилось. По словам Беднаржа, тест на наркотики оказался положительным, но результат еще должен подтвердиться анализом крови.

 

Мотивы действий мужчины неизвестны. Ущерб оценят специалисты по охране памятников. Дело было передано в полицию ЧР.

 
Источник: novinky.cz
 

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» 

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Рассказать всем:
Темы
Чехия Пардубицкий край памятник полиция
Читайте
по теме 
Конституционный суд Чехии: Правительство не имеет права обходить Палату депутатов при объявлении ЧП
25.03.2021 12:10 Общество
Конституционный суд Чехии: Правительство не имеет права обходить Палату депутатов при объявлении ЧП
388
В апреле в Чехии появится новая версия противоэпидемической системы PES
25.03.2021 09:36 Общество
В апреле в Чехии появится новая версия противоэпидемической системы PES
953
В Чехии будут действовать удостоверения личности с отпечатками пальцев
25.03.2021 09:20 Общество
В Чехии будут действовать удостоверения личности с отпечатками пальцев
1323
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 25.03.21
25.03.2021 09:06 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 25.03.21
23731
Последние новости:
25
марта
Конституционный суд Чехии: Правительство не имеет права обходить Палату депутатов при объявлении ЧП
25.03.2021 12:10 Общество
Конституционный суд Чехии: Правительство не имеет права обходить Палату депутатов при объявлении ЧП
388
В апреле в Чехии появится новая версия противоэпидемической системы PES
25.03.2021 09:36 Общество
В апреле в Чехии появится новая версия противоэпидемической системы PES
953
В Чехии будут действовать удостоверения личности с отпечатками пальцев
25.03.2021 09:20 Общество
В Чехии будут действовать удостоверения личности с отпечатками пальцев
1323
24
марта
Минздрав Чехии рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом
24.03.2021 19:32 Экономика
Минздрав Чехии рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом
3492
Культурная среда: три шедевра Шварценбергского дворца в Праге
24.03.2021 19:00 Культура
Культурная среда: три шедевра Шварценбергского дворца в Праге
1087
Ян Блатны: Чехия закупила вакцины для восьми миллионов человек
24.03.2021 18:04 Общество
Ян Блатны: Чехия закупила вакцины для восьми миллионов человек
3457
Национальный банк Чехии сможет менять правила выдачи ипотечных кредитов
24.03.2021 14:44 Экономика
Национальный банк Чехии сможет менять правила выдачи ипотечных кредитов
1389
Правительство Чехии выделит зоопаркам дотации на корм для животных
24.03.2021 10:34 Экономика
Правительство Чехии выделит зоопаркам дотации на корм для животных
632
С 24 марта хронические больные в Чехии могут зарегистрироваться на вакцинацию от covid-19
24.03.2021 08:44 Общество
С 24 марта хронические больные в Чехии могут зарегистрироваться на вакцинацию от covid-19
1076
23
марта
Часть оппозиции против продления ЧП в Чехии. Обсуждение пройдет в пятницу
23.03.2021 19:39 Политика
Часть оппозиции против продления ЧП в Чехии. Обсуждение пройдет в пятницу
3021


Мобильная версия