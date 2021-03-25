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Конституционный суд Чехии: Правительство не имеет права обходить Палату депутатов при объявлении ЧП

Конституционный суд Чехии: Правительство не имеет права обходить Палату депутатов при объявлении ЧП

420on.cz 388
Конституционный суд Чешской республики отклонил предложение сенаторов об отмене постановления правительства о чрезвычайном положении, которое было принято в феврале 2021 года. При этом суд указал, что если Палата депутатов не согласится с продлением чрезвычайного положения, то обойти это решение и ввести новое ЧП по требованию губернаторов будет нельзя. Именно такая ситуация была в феврале этого года.
Фото: HN – Zuzana Šmajlerová
Конституционный суд Чехии: Правительство не имеет права обходить Палату депутатов при объявлении ЧП

Тогда партии ANO и ČSSD не получили одобрения Палаты депутатов на продление чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Таким образом, объявленное осенью чрезвычайное положение прекратилось, но следом за ним последовало новое, которое правительство ввело по требованию губернаторов.

Многие юристы назвали действия правительства неконституционными. Они утверждали, что немедленно объявив еще одно чрезвычайное положение, правительство проигнорировало мнение парламента. В Конституционный суд обратились 35 сенаторов, которые потребовали отменить февральское постановление правительства. Однако, ссылаясь на свои более ранние решения, Конституционный суд заявил, что объявление чрезвычайного положения само по себе является прежде всего «актом правительства» политического характера и подлежит контролю Палаты депутатов, а не судебной власти. Поэтому иск сенаторов был отклонен.

Однако в резолюции суд отмечает, что в соответствии с законом правительство может объявить чрезвычайное положение на срок не более 30 дней, и его действие может быть продлено только с предварительного согласия Палаты депутатов. Никакая другая процедура для продления ЧП не существует.

«Если факты, на основании которых было объявлено чрезвычайное положение, не меняются, невозможно вновь объявить чрезвычайное положение в тот момент, когда «разрешенное» чрезвычайное положение закончилось и Палата депутатов не согласилась его продлевать», — говорится в решении Конституционного суда.

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Источник: zpravy.aktualne.cz

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Темы
коронавирус суды Чехия Сенат ЧР Парламент ЧР правительство
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