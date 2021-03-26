На выходных Чехия перейдет на летнее время

На выходных Европа перейдет на летнее время. В воскресенье, в 02:00 после полуночи, часы переведут на час вперед — на 03:00. Ночь будет на один час короче. Летнее время будет действовать в течение следующих семи месяцев — до конца октября.

Затем возвращается стандартное центральноевропейское время или так называемое зимнее время. По мнению некоторых экспертов, переход с одного времени на другое негативно сказывается на здоровье и психике людей. Планировалось, что в этом году время будет переведено в последний раз. Но пока государства-члены ЕС так и не смогли договориться, какое именно время будет действовать на постоянной основе. На ситуацию повлияла и пандемия коронавируса, поэтому вопрос был отложен на неопределенный срок.

Первоначально целью перехода на летнее время была экономия электроэнергии, которая требуется для вечернего освещения, но, по словам энергетиков, изменение времени не приносит большой экономии. Различные гражданские инициативы на протяжении многих лет говорили о возможных негативных последствиях изменения времени для здоровья. Эксперты считают, что поясное время, применяемое зимой, будет более благоприятным для человека.

Впервые летнее время было введено в Чехии в 1915-1916 годах. В следующий раз — во время Второй мировой войны в 1940 году, эту систему использовали до 1949 года. В третий раз чехи начали переводить часы более 40 лет назад во время энергетического кризиса. До середины 1990-х летнее время в Чехии длилось полгода. С 1996 года республика присоединилась к правилам ЕС, согласно которым летнее время действует семь месяцев.