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Плата за скандал: владелец ресторана, в котором во время карантина ужинали чешские политики, заплатил штраф

Плата за скандал: владелец ресторана, в котором во время карантина ужинали чешские политики, заплатил штраф

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Администрация Праги оштрафовала ресторан Rio's на 2000 крон за организацию встречи экс-министра здравоохранения Романа Примулы с главой парламентского клуба ANO Ярославом Фалтынкем во время эпидемии, когда все рестораны по решению правительства не работали. Владелец ресторана уже заплатил штраф.
Фото: Blesk.cz
Плата за скандал: владелец ресторана, в котором во время карантина ужинали чешские политики, заплатил штраф

«Управляющий Rio's, который позволил известным лицам войти в помещение ресторана, был оштрафован на две тысячи крон в рамках административного производства за нарушение постановления правительства. Сумма была полностью оплачена», — сказали в муниципалитете.

В чешских СМИ были опубликованы фотографии, на которых видно как Примула выходит из ресторана на пражском Вышеграде без медицинской маски. Встреча, которая вызвала скандал, произошла 21 октября прошлого года около 23:30. Вместе с экс-министром здравоохранения в ресторане находился глава парламентского клуба ANO Ярослав Фалтынек. При этом с 14 октября все рестораны Чехии работали в ограниченном режиме. Согласно распоряжению Министерства здравоохранения, они могли продавать еду и напитки только через специальное окно до 20:00. 

Из-за этой встречи Примула подал в отставку с поста министра здравоохранения, а Фалтынек лишился поста первого вице-президента движения ANO. Каждый из политиков впоследствии заплатил штраф в размере 3000 крон за пребывание на улице без медицинской маски при выходе из ресторана.

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Министерство здравоохранения Чехия коронавирус рестораны
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