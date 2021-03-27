Плата за скандал: владелец ресторана, в котором во время карантина ужинали чешские политики, заплатил штраф

«Управляющий Rio's, который позволил известным лицам войти в помещение ресторана, был оштрафован на две тысячи крон в рамках административного производства за нарушение постановления правительства. Сумма была полностью оплачена», — сказали в муниципалитете.
В чешских СМИ были опубликованы фотографии, на которых видно как Примула выходит из ресторана на пражском Вышеграде без медицинской маски. Встреча, которая вызвала скандал, произошла 21 октября прошлого года около 23:30. Вместе с экс-министром здравоохранения в ресторане находился глава парламентского клуба ANO Ярослав Фалтынек. При этом с 14 октября все рестораны Чехии работали в ограниченном режиме. Согласно распоряжению Министерства здравоохранения, они могли продавать еду и напитки только через специальное окно до 20:00.
Из-за этой встречи Примула подал в отставку с поста министра здравоохранения, а Фалтынек лишился поста первого вице-президента движения ANO. Каждый из политиков впоследствии заплатил штраф в размере 3000 крон за пребывание на улице без медицинской маски при выходе из ресторана.
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Источник: ceskatelevize.cz