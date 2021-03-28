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Коронавирус, рак и ВИЧ. В Чехии сделают мини-тестер, который обнаруживает болезни на месте

Коронавирус, рак и ВИЧ. В Чехии сделают мини-тестер, который обнаруживает болезни на месте

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Чешские ученые разрабатывают новый прибор. Это будет небольшая переносная коробочка размером с мобильный телефон, с помощью которой можно прямо на месте выяснить, страдает ли данный мужчина или женщина коронавирусом, ВИЧ, раком или другим серьезным заболеванием.
Коронавирус, рак и ВИЧ. В Чехии сделают мини-тестер, который обнаруживает болезни на месте

Прибор разрабатывают чешские ученые, они хотят представить его публике до конца года. По сути, речь идет о том, чтобы поместить множество разных лабораторных тестов в одну коробочку. Она должна быть легкой и мобильной. Предполагается, что с ней сможет справиться любой обученный человек после ознакомления с простыми инструкциями. 

Устройство будет подключаться к мобильному телефону с помощью приложения. Результат теста будет отображаться на дисплее. Работа с прибором будет выглядеть так:  необходимо взять образец, поместить его в пробирку с раствором, встряхнуть, затем с помощью пипетки достать его из пробирки и поместить в специальное отверстие в приборе. Затем нужно нажать кнопку и дождаться результата.

Устройство будут использовать сотрудники полиции, врачи, спасатели и те, кто борется с пандемией коронавируса. Предполагается, что в первую очередь прибор пригодится для лечения быстро и легко распространяющихся болезней.

«В фильме «Звездный путь» у героев был так называемый трикодер — коробочка, которую можно приложить к коже и узнать, какая у человека болезнь. Наше устройство не может этого сделать. Однако мы можем сказать, есть ли в данном образце то, чтобы разыскивалось, например, конкретный ген или вирус. Но нам нужно точно знать, что мы хотим найти», — сказал журналистам Павел Неужил из Технологического университета Брно (VUT). Он вместе со своими коллегами работает над разработкой нового устройства. В создании мобильного тестера участвует Военно-медицинский институт и ученые из Университета Менделя в Брно. 

 

 

Источник: novinky.cz

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