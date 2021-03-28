Коронавирус, рак и ВИЧ. В Чехии сделают мини-тестер, который обнаруживает болезни на месте

Прибор разрабатывают чешские ученые, они хотят представить его публике до конца года. По сути, речь идет о том, чтобы поместить множество разных лабораторных тестов в одну коробочку. Она должна быть легкой и мобильной. Предполагается, что с ней сможет справиться любой обученный человек после ознакомления с простыми инструкциями.
Устройство будет подключаться к мобильному телефону с помощью приложения. Результат теста будет отображаться на дисплее. Работа с прибором будет выглядеть так: необходимо взять образец, поместить его в пробирку с раствором, встряхнуть, затем с помощью пипетки достать его из пробирки и поместить в специальное отверстие в приборе. Затем нужно нажать кнопку и дождаться результата.
Устройство будут использовать сотрудники полиции, врачи, спасатели и те, кто борется с пандемией коронавируса. Предполагается, что в первую очередь прибор пригодится для лечения быстро и легко распространяющихся болезней.
«В фильме «Звездный путь» у героев был так называемый трикодер — коробочка, которую можно приложить к коже и узнать, какая у человека болезнь. Наше устройство не может этого сделать. Однако мы можем сказать, есть ли в данном образце то, чтобы разыскивалось, например, конкретный ген или вирус. Но нам нужно точно знать, что мы хотим найти», — сказал журналистам Павел Неужил из Технологического университета Брно (VUT). Он вместе со своими коллегами работает над разработкой нового устройства. В создании мобильного тестера участвует Военно-медицинский институт и ученые из Университета Менделя в Брно.
Источник: novinky.cz