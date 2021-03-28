Онлайн-перепись населения в Чехии продлят на месяц

В воскресенье Чешское статистическое управление (ČSÚ) продлило сроки электронной переписи населения. Анкету можно будет заполнить онлайн до 11 мая.

«Продление срока электронной переписи связано с временной недоступностью системы в течение первого дня. Кроме того, необходимо распределить нагрузку на систему на более длительный период времени», — сказал председатель ČSÚ Марек Ройчек.

Официально электронная перепись населения началась в полночь 27 марта, однако уже утром в субботу Чешское статистическое управление приостановило заполнение анкет онлайн из-за перегрузки системы. Работа системы была возобновлена после 17 часов 27 марта.

Заполнить анкету онлайн теперь можно до 11 мая, тогда как изначально это нужно было сделать до 9 апреля.

Перепись населения проводится каждые десять лет. В этом году она обязательна для всех, кто постоянно проживает в Чешской Республике или имеет право на временное пребывание более 90 дней.

Каждый человек вне зависимости от места физического проживания, возраста и состояния здоровья должен заполнить анкету. За жителей Чехии, которым еще не исполнилось 18 лет, участвовать в переписи должен их законный представитель. Иностранцы, проживающие в Чехии, тоже должны участвовать в переписи населения. Анкета будет доступна на разных языках. При заполнении анкет люди могут указывать данные о других членах семьи и родственниках.

Бумажную форму можно будет заполнить с 17 апреля по 11 мая. Ее доставит специальный человек. Предполагается, что 60% людей заполнят онлайн-формы. Остальное население поучаствует в переписи с помощью Чешской почты. Члены комиссии будут приезжать прямо домой к людям, также анкеты можно будет взять и отправить в 800 отделениях почты.

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Источник: novinky.cz