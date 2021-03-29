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3D-печать, лазеры и робототехника: как FabLab готовит школьников Чехии к жизни в мире будущего

3D-печать, лазеры и робототехника: как FabLab готовит школьников Чехии к жизни в мире будущего

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Использование 3D-печати на уроках математики или лазера на уроках ИЗО? Ученики начальных и средних школ могут только мечтать о таких занятиях. Энтузиасты из Brno FabLab решили расширить возможности системы образования.
Фото: JIC
3D-печать, лазеры и робототехника: как FabLab готовит школьников Чехии к жизни в мире будущего

Фаблаб — это народная лаборатория. Первую такую лабораторию создал профессор Массачусетского технологического института, руководитель Центра элементарных частиц и атомов Нил Гершенфельд в начале 2000-х годов. В советское время аналогом фаблабов были центры научно-технического творчества молодежи. Сейчас по всему миру действует больше тысячи таких лабораторий. 

Через три года в Чешской Республике должна пройти конференция FabLab Foundation от Массачусетского технологического института. Она соберет мастеров, изобретателей, ученых и других энтузиастов современных технологий со всего мира. 

В Чешской Республике открытые лаборатории есть в Праге, Либереце или Брно, где ее организовал Южно-Моравский инновационный центр (JIC), который поддерживает инновационный бизнес и коммерческие исследования и разработки.

JIC также организовал работу грузовика FabLab Experience, который представляет собой мобильную мастерскую и учебный класс одновременно. Именно это направление JIC сейчас активно развивает наряду с онлайн-университетом, который предоставляет возможность абсолютно всем чуть больше узнать о цифровых технологиях. 

«Во время поездок грузовика FabLab Experience в школы мы убедились, что учащиеся интересуются технологиями цифрового производства. Большинство из них знают такие слова, как 3D-принтер, лазер или электронный микроскоп, но почти ни у кого нет опыта их использования или эксплуатации. Мы показываем им, как они могут использовать эти технологии для создания, изобретения и реализации своих идей», — объясняет Даниэль Шин, координатор проектов.

Недавно открывшийся онлайн-университет предлагает варианты обучения как для учеников, так и для преподавателей. Последние могут пройти здесь однодневные и трехмесячные аккредитованные курсы по работе с 3D-печатью и ее внедрению в преподавание общих предметов.

Там же есть материалы для проектного обучения, с помощью которых учителя могут провести урок, посвященный использованию новых технологий. Лекции тематически связаны с предметами — с математикой, химией и физикой, с преподаванием иностранных языков, биологии или художественного образования.

«Как преподаватель профильных предметов, я заинтересовалась лекцией «Станьте архитектором». Я понятия не имела, что могу использовать 3D-принтер, который есть в школе, по такому большому количеству предметов», — признается Зузана Бартошова, учитель средней школы прикладного искусства в Йиглаве.

Университет предлагает заинтересованным школьникам и студентам возможность реализовать различные продукты с помощью инструкций, по которым они научатся работать с программным обеспечением, настраивать и управлять 3D-принтерами, создавать 2D или 3D модели. Чтобы стимулировать творческие усилия студентов, будут проводиться конкурсы.

«Поддержка современного и актуального образования — один из наших долгосрочных приоритетов, а также часть Региональной инновационной стратегии. В школах мы должны готовить детей к жизни в мире будущего. А он, вероятно, будет связан с технологиями еще больше, чем наш. Важно, чтобы они могли сориентироваться в нем», — объясняет Петр Хладек, директор JIC.

Из-за действующих правительственных ограничений, FabLab University пока работает онлайн. Как только это станет возможным, планируется начать очные курсы для учителей в Брно и в других регионах, если они проявят интерес. В мае должно быть запущено восемь блоков онлайн-семинаров, на которых учителя смогут опробовать новые инструменты для интерактивного обучения или узнать больше о правилах безопасности в онлайн-мире.

В настоящее время университет работает в «пилотном» режиме, полноценная работа начнется в следующем году. Сам формат останется прежним, а контента станет больше — появятся учебные руководства, лекции для классов и больше технологий. Сейчас университет специализируется в основном на 3D-печати, в ближайшие месяцы программа будет дополнена лазерными технологиями и робототехникой. 

Все материалы университета есть и будут предлагаться бесплатно. Платными будут только очные курсы для учителей. Благодаря тому, что у университета есть аккредитация от Министерства образования, школы смогут привлекать средства для дополнительного обучения учителей из фондов Европейского Союза.


 

Источник: czechcrunch

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Темы
образование Министерство образования школы дети Прага Чехия Брно
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