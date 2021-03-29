В Чехии 50 000 человек приняли участие в традиционном субботнике

27 и 28 марта во многих городах Чехии прошли акции по уборке мусора. По данным организаторов, в мероприятии Ukliďme Česko приняли участие от 40000 до 50000 человек. В отличие от прошлых лет из-за эпидемии коронавируса субботник в этом году проходил не массово, а индивидуально.

Добровольцы, в том числе семьи, очистили от мусора примерно 1000 мест в Чешской республике, сообщил один из активистов и организаторов Ukliďme Česko Радек Яноушек.

В этом году уборка прошла бесконтактно, организаторы местных мероприятий не встречались с волонтерами. Активисты использовали специальные автоматы, где были размещены мешки для мусора. Парки или другие места для отдыха участники убирали семьями или по отдельности.

Всего было использовано более 45 000 мешков для мусора. Люди собирали пластиковую посуду, бумажные стаканчики, обертки от продуктов, а также использованные медицинские маски, респираторы, одноразовые перчатки и другой мусор, оставленный в общественных местах. Автоматы по выдаче мешков для мусора будут доступны до Пасхи, поэтому желающие могут продолжить уборку и на этой неделе.

Акция Ukliďme Česko проводится в Чехии с 2014 года, с 2016 года — при поддержке Чешского союза охраны природы. Год назад весенняя массовая уборка была отменена из-за эпидемической ситуации и объявления чрезвычайного положения в стране. В 2019 году в субботнике приняли участие около 65 тысяч волонтеров. Они собрали 1120 тонн мусора.

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Источник: ceskenoviny.cz